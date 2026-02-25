Samsung Galaxy S26 : écran invisible, nouveau design... Découvrez toutes les nouveautés

Les Samsung Galaxy S26 sont officiels. Nous avons pu les prendre en main afin de vous dévoiler toutes les nouveautés de ces trois téléphones.

Après des mois de teasing, Samsung a finalement annoncé ses trois nouveaux gros smartphones pour 2026. Les Samsung Galaxy S26, Galaxy S26+ et Galaxy S26 Ultra seront très bientôt disponibles et ces téléphones mettent notamment l'accent sur des nouveautés au niveau de la caméra et du logiciel.

Prix en hausse, design revu, nouveautés IA, écran anti-espionnage... Passons en revue toutes les améliorations de Samsung pour ses trois derniers smartphones et voyons s'ils valent le coup pour vous !

Quels sont les trois smartphones de la gamme Samsung Galaxy S26 ?

Pas de nouveau Samsung Galaxy Edge cette année ! La firme a décidé de repartir sereinement sur ses habitudes en proposant trois nouveaux smartphones :

Samsung Galaxy S26

Samsung Galaxy S26+

Samsung Galaxy S26 Ultra

Chaque modèle dispose de sa propre configuration, de ses nouveautés et de son prix. Le Samsung Galaxy S26 Ultra est toujours le modèle avec les plus grosses améliorations, mais également le tarif le plus élevé.

L'ensemble de la gamme Samsung Galaxy S26 dispose de quatre coloris : noir, violet, bleu et blanc. Des coloris exclusifs sont également proposés sur le site officiel de Samsung. Tous les Galaxy S26 disposent d'une compatibilité 5G et Wi-Fi 7. Petit tour d'horizon des spécificités de chaque appareil avec, en gras, les nouveautés disponibles :

Caractéristiques des Samsung Galaxy S26 Samsung Galaxy S26 Samsung Galaxy S26+ Samsung Galaxy S26 Ultra Ecran 6,3" 6,7" 6,9" Processeur Exynos 2600 Exynos 2600 Snapdragon 8 Elite Gen 5 Stockages disponibles 256 Go / 512 Go 256 Go / 512 Go 256 Go / 512 Go / 1 To Capteur photo principal 50 Mpx 50 Mpx 200 Mpx Ultra grand angle 12 Mpx 12 Mpx 50 Mpx Téléobjectif(s) 10 Mpx 10 Mpx 10 Mpx (x3) / 50 Mpx (x5) Batterie 4300 mAh 4900 mAh 5000 mAh Charge filaire 25 W 45 W 60 W Privacy Display Non Non Oui

Quelles sont les nouveautés pour le Samsung Galaxy S26 ?

Ne vous attendez pas à un grand bouleversement concernant le design du Samsung Galaxy S26. La firme repart sur un design sobre avec une dalle d'écran de 6,3". Cette dernière dispose d'une technologie AMOLED Full HD+ avec taux de rafraichissement montant jusqu'à 120 Hz et une luminosité max de 2600 nits.

Au niveau de la protection, vous pourrez compter sur un verre Gorilla Glass Victus 2 à l'avant et à l'arrière. Le cadre est toujours en aluminium et le smartphone dispose d'une protection IP 68 contre l'eau et la poussière.

Le Samsung Galaxy S26 avec une des nouvelles coques de Samsung. © Linternaute / Julian Madiot

L'appareil photo du Samsung Galaxy S26 est doté d'un capteur principal de 50 Mpx épaulé par un ultra grand angle de 12 Mpx et un téléobjectif x3 de 10 Mpx. La caméra selfie est, quant à elle, pourvue d'un objectif 12 Mpx.

Concernant les performances, l'Europe n'a pas le droit à un processeur Snapdragon. Vous devrez vous contenter d'une puce Exynos 2600. A noter qu'il s'agit du premier processeur conçu par Samsung en 2 nm, ce qui devrait lui garantir une belle optimisation !

Pour l'autonomie, Samsung procède à une légère amélioration de la batterie avec une capacité passant à 4300 mAh (contre 4000 mAh sur le Galaxy S25). La recharge reste quant à elle à 25 W en filaire et 10 W en sans-fil.

Quelles sont les nouveautés pour le Samsung Galaxy S26 Plus ?

Le Samsung Galaxy S26 Plus ne dispose pas d'une multitude de différences avec son petit frère et reprend plusieurs de ses caractéristiques.

Au niveau de l'écran, le S26+ dispose d'une dalle de 6,7 pouces (contre 6,3 pouces pour le Galaxy S26 de base) avec qualité QHD+, taux de rafraichissement jusqu'à 120 Hz et luminosité max jusqu'à 2600 nits.

Du côté du processeur et des caméras : aucune différence. Le Samsung Galaxy S26+ dispose lui aussi d'un Exynos 2600 (en Europe seulement) ainsi que de trois capteurs photo de respectivement 50, 12 et 10 Mpx. La caméra selfie est également de 12 Mpx.

Le Samsung Galaxy S26+ dispose cependant d'une meilleure batterie avec une capacité de 4900 mAh qui lui permettrait de tenir un peu plus longtemps ou de supporter la différence d'écran (plus d'affichage = plus d'énergie à produire) avec le modèle de base. La recharge est également améliorée à 45 W en filaire (mais toujours 10 W en sans-fil).

Quelles nouveautés pour le Samsung Galaxy S26 Ultra ?

Fer de lance et véritable fleuron technologique de la marque, le Samsung Galaxy S26 Ultra est certainement l'un des smartphones les plus attendus de l'année. Ce dernier dispose de plusieurs petits changements, à commencer par son design qui voit l'apparition d'un bloc photo en surface. Ce dernier fait déjà grincer des dents les fans de la marque puisqu'il implique que le téléphone penchera énormément si posé sur une surface plate.

© Linternaute / Julian Madiot

Pour le reste de son design, le Samsung Galaxy S26 Ultra reprend à peu près les formes du précédent S25 Ultra avec des bords arrondis et l'intégration du stylet S-Pen dans un tiroir dédié en bas du smartphone.

Mais la grosse nouveauté du Samsung Galaxy S26 Ultra est sa fonctionnalité "Privacy Display", unique au monde à l'heure actuelle. Une fois activée, cette dernière permet de masquer votre écran à moins de le regarder en face. De quoi vous assurer qu'on ne vous espionne pas dans le métro !

"Vidéo Julian"

Pour les performances, le Samsung Galaxy S26 Ultra est le seul de la gamme à bénéficier d'un processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5. Ce dernier est épaulé par 12 Go de RAM dans la plupart des configurations à l'exception du format avec 1 To de stockage qui s'accompagne de 16 Go de mémoire vive.

Les capteurs photos du S26 Ultra ne semblent pas évoluer sur le papier. On y retrouve un capteur principal de 200 Mpx avec un ultra grand angle de 50 Mpx et un double téléobjectif (x3 et x5) de 10 et 50 Mpx. La caméra selfie est également dotée de 12 Mpx. Les ouvertures de capteur sont cependant plus grandes sur l'objectif principal et le téléobjectif, ce qui devrait permettre d'obtenir de meilleurs clichés si vous manquez de lumière.

Samsung révise un peu sa copie pour l'autonomie de son S26 Ultra. Si le smartphone dispose toujours d'une batterie de 5000 mAh (Samsung annonce 31h d'autonomie en lecture de vidéos), sa vitesse de charge est augmentée en passant de 45 à 60 W.

Quels seront les prix des Samsung Galaxy S26 ?

La majorité des tarifs des Samsung Galaxy S26 sont les mêmes que ceux pratiqués pour la précédente génération. Le format 128 Go disparait pour ne laisser que le 256 Go en stockage de base, ce qui peut donner l'impression que le modèle S26 est plus cher. Au final, le S26 de base voit son prix grimper de 20 euros tandis que le Samsung Galaxy S26+ voit son prix grimper de 100 euros.

Samsung Galaxy S26 : à partir de 999 euros (256 Go).

à partir de 999 euros (256 Go). Samsung Galaxy S26+ : à partir de 1269 euros (256 Go).

à partir de 1269 euros (256 Go). Samsung Galaxy S26 Ultra : à partir de 1469 euros (256 Go).

Samsung propose également différentes offres de précommandes selon que vous commandiez sur le site officiel ou chez un vendeur partenaire comme la Fnac ou Boulanger. Les offres sont multiples et peuvent notamment vous permettre d'obtenir le remboursement d'une partie du smartphone.

Prix des Samsung Galaxy S26 256 Go 512 Go 1 To Samsung Galaxy S26 999 euros 1199 euros X Samsung Galaxy S26+ 1269 euros 1469 euros X Samsung Galaxy S26 Ultra 1469 euros 1669 euros 1969 euros

Samsung a officiellement dévoilé les Galaxy S26, S26+ et S26 Ultra lors de sa conférence Galaxy Unpacked du mercredi 25 février. Les téléphones sont en précommande jusqu'au 10 mars 2026 pour une sortie globale dans la foulée.