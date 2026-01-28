WhatsApp gratuit, c'est fini : Meta va lancer un abonnement payant

Cet abonnement sera également proposé sur Facebook et Instagram.

"Facebook va devenir payant !", c'est ainsi que nous aurions pu titrer cet article suite à la décision de Meta de lancer un abonnement d'ici les prochains mois pour ses principales plateformes sociales. L'annonce, confirmée par un représentant de Meta au média TechCrunch il y a quelques jours, va permettre à la firme d'engager plusieurs utilisateurs payants.

A l'heure actuelle, trois applications sont concernées par cette décision, et non des moindres : Facebook, Instagram et WhatsApp. Le but premier de l'entreprise serait d'obtenir un retour sur investissement après les multiples dépenses autour de l'intelligence artificielle ces dernières années.

Si vous êtes un utilisateurs régulier de Facebook, Instagram ou WhatsApp, il est probable que cet abonnement vous soit proposé d'ici quelques mois. Meta est encore très flou sur la date exacte de sortie de cet abonnement spécial et précise uniquement qu'il serait disponible "courant 2026".

Un abonnement pour profiter de toutes les fonctionnalités

Rassurez-vous : même sans payer, vous pourrez continuer à profiter de vos applications préférées. WhatsApp sera toujours fonctionnel pour envoyer et recevoir des messages, appels ou audios. Mais alors, quelle sera l'utilité de cet abonnement ?

L'abonnement de Meta porte principalement sur les fonctionnalité IA de l'entreprise. La firme désigne cet abonnement comme la possibilité "de débloquer davantage d'outils de créativité et de productivité". En déboursant quelques euros chaque mois, vous aurez ainsi un accès aux dernières innovations en matière d'intelligence artificielle au sein de WhatsApp, mais également de Facebook et Instagram.

Cet abonnement pourrait notamment donner un accès complet à Vibes, l'application de Meta qui permet de créer ou modifier des vidéos en utilisant l'intelligence artificielle.

A l'heure actuelle, aucun tarif n'a été communiqué concernant cet abonnement à WhatsApp, Facebook et Instagram. S'agira t'il d'un abonnement commun aux trois plateformes ou un pour chacune ? Il faudra patienter encore un peu le temps, histoire que Meta propose son abonnement et surtout de voir si ce dernier est conforme à nos législations européennes.