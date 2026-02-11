Avis aux bricoleurs : saviez-vous que votre téléphone cache une vraie petite boîte à outils ? Voici comment la trouver

Un smartphone récent dispose de nombreuses fonctionnalités sous-estimées et de capteurs qui peuvent vous être très utiles.

Si nos smartphones coûtent de plus en plus cher, ce n'est pas uniquement pour que leurs constructeurs fassent des marges juteuses. Les technologies évoluent et permettent à Apple, Samsung et leurs confrères d'intégrer toutes sortes de fonctionnalités au sein de leurs produits.

Certes, vous savez certainement que votre téléphone portable est capable de prendre des photos, de filmer ou peut-être même qu'il est possible de s'en servir comme d'un routeur internet. Mais saviez-vous que votre smartphone regorge aussi de capteurs peu utilisés et qui peuvent remplacer certains éléments de votre boite à outils ? On vous explique comment procéder.

L'une des fonctionnalités peu connue (ou utilisée) au sein de votre téléphone portable est la présence d'un gyroscope dans ses composants. Concrètement, ce capteur permet à votre téléphone de détecter les mouvements et sa position par rapport au sol. Vous l'aurez peut-être déjà compris, mais cela permet notamment d'utiliser votre téléphone comme niveau à bulles. Pour cela, il vous suffira de vous tourner vers le Google Play Store où vous trouverez pléthore d'applications vous permettant d'utiliser votre téléphone comme niveau à bulle ou même inclinomètre.

Parmi les autres capteurs intégrés à votre smartphone, on en trouve également un capable de mesurer la luminosité ambiante. Habituellement, ces capteurs sont utilisés par votre smartphone afin de réduire automatiquement la luminosité de son écran pour ne pas agresser vos yeux. Il est cependant possible d'utiliser une application comme Luxmètre pour mesurer le niveau de lumière dans votre pièce et l'ajuster par vos propres moyens !

Enfin, votre smartphone est également pourvu d'une fonction de sonomètre. Cette dernière peut être utilisée pour vous assurer que votre environnement actuel n'est pas trop bruyant. Encore une fois, le Google Play Store est votre ami et regorge d'applications vous permettant de prouver à votre voisin qu'il fait beaucoup trop de bruit !