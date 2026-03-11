Test du Google Pixel 10a : ce smartphone est une véritable énigme

Nouvelles couleurs pour une nouvelle vie ! Le Google Pixel 10a est passé entre nos mains avant sa sortie officielle et ce petit smartphone est aussi excellent que frustrant.

Cela fait maintenant plusieurs années que Google avance la sortie de son Pixel a. Cette gamme, destinée à proposer les dernières fonctionnalités des smartphones de la firme dans un format plus "low cost", était autrefois attendu aux alentours des mois de mai à juillet. En 2026, Google décide de complètement casser ses habitudes en proposant son Pixel 10a dès le mois de mars.

Nous avons pu recevoir un exemplaire du Google Pixel 10a avant sa sortie officielle. Après quelques semaines de test, le constat est amer : le dernier téléphone de Google est excellent, mais difficile à recommander.

Note de la rédaction : ce test a été intégralement réalisé à partir d'un exemplaire envoyé par la marque. Cette dernière n'a eu aucun droit de regard sur notre test avant sa publication.

Le récap de notre test du Google Pixel 10a Un design réussi avec ses capteurs photo plats et si agréable en main.

réussi avec ses capteurs photo plats et si agréable en main. L'expérience photo des Google Pixel est toujours très bonne.

des Google Pixel est toujours très bonne. Un écran riche en couleurs et un poil plus lumineux que l'an dernier.

et un poil plus lumineux que l'an dernier. Sept années de mises à jour. Très peu de nouveautés par rapport à la génération précédente.

par rapport à la génération précédente. Performances très moyennes pour du jeu vidéo et de grosses applications.

pour du jeu vidéo et de grosses applications. Pas de Pixelsnap pour accrocher vos accessoires.

Un design riche en couleur et sans faute

Cela fait maintenant plusieurs années que Google excelle dans le design de ses téléphones. Le Google Pixel 10a ne fait pas exception à la règle et reprend quasiment tous les bons points que l'on retrouvait sur son prédécesseur.

© Linternaute / Julian Madiot

Le dos du Google Pixel 10a est toujours très harmonieux (et diablement joli dans notre coloris "rouge framboise") et uniquement ponctué du logo Google, du flash et des capteurs photo. Ces derniers sont d'ailleurs complètement fusionnés dans le boitier du téléphone et ne ressortent plus du tout (les capteurs du Pixel 9a dépassaient légèrement, mais rien d'handicapant). Cette disposition est assez originale dans un marché où les capteurs photo de smartphones sont de plus en plus épais et difficiles à ignorer. Ainsi, le Google Pixel 10a peut être pleinement utilisé sur une table sans que le téléphone ne bascule en permanence.

Du côté des tranches, on retrouve un revêtement en aluminium mat qui fait très premium. Les boutons d'alimentation et de volume sont tous situés du côté droit de l'appareil et tombent parfaitement sous le pouce.

La face avant du Google Pixel 10a supprime l'un des plus gros défauts de son prédécesseur : exit les bordures noires non symétriques, ces dernières sont désormais de la même épaisseur sur chaque côté de l'appareil. Bien que ces bordures soient toujours assez épaisses, cela permet de gagner en harmonie du côté design.

Un écran coloré et (un poil) plus lumineux

L'une de nos principales critiques concernant le Google Pixel 9a de l'an dernier était le manque de luminosité de son écran. Google semble avoir entendu ces critiques puisque le Pixel 10a passe à un pic de luminosité de 3000 nits (contre 2700 sur son prédécesseur). Hélas, ce changement reste assez timide et l'on pourra toujours avoir quelques soucis de lisibilité en utilisant le Pixel 10a en plein soleil.

© Linternaute / Julian Madiot

Pour autant, n'enterrons pas l'écran du Google Pixel 10a trop vite. Les couleurs affichées sur cet écran sont plutôt justes et on appréciera beaucoup de visionner du contenu (images, vidéos, jeux vidéo) dessus. Quelques options permettent notamment d'ajuster ce rendu, mais les deux modes proposés s'avèrent plutôt bons. A vous de choisir donc !

Le smartphone dispose également de la fonction "actua" qui permet de faire varier son taux de rafraichissement de façon dynamique et assure donc une bonne fluidité au quotidien. Hélas, le Google Pixel 10a est toujours incapable de descendre en dessous des 60 Hz afin d'économiser encore plus de batterie ou proposer un vrai mode "toujours activé".

Des performances qui ne conviendront pas à tous

Fait assez étonnant : Google ne propose pas de nouveau processeur pour son Pixel 10a. Ce dernier reprend donc la même puce qui équipait déjà le Google Pixel 9a et nous n'avons pas vraiment observé d'améliorations depuis.

Ainsi, le Google Pixel 10a sera excellent si vous effectuez un peu de multi-tâches, que vous utilisez de l'intelligence artificielle ou que vous naviguez dans des applications. Le smartphone gère plutôt bien le fait d'alterner entre plusieurs applications tant que ces dernières ne sont pas particulièrement gourmandes en ressources.

C'est lors de jeux vidéo que les performances du Pixel 10a viennent s'effondrer. Sur des titres assez exigeants en graphismes comme Wuthering Waves ou Genshin Impact, le téléphone peine à afficher plus de 45 FPS dans une bonne qualité. Pour cause : le processeur Tensor G4 n'était pas taillé pour le jeu vidéo en 2025 et ce n'est pas près de changer. Si vous avez envie d'un gros smartphone capable de faire tourner des parties de jeux pendant des heures, le Pixel 10a n'est sûrement pas pour vous.

Les performances en jeu du Google Pixel 10a sont, au mieux, passables © Linternaute / Julian Madiot

Vous reprendrez bien un peu d'intelligence artificielle ?

S'il y a bien un point sur lequel Google excelle (en dehors du design) c'est sur le logiciel. Le Pixel 10a est doté de Material Expressive 3 qui regorge de jolies petites animations et choix de design arrondis. Un véritable plaisir pour les yeux et les doigts puisque les menus sont intuitifs et plaisants à explorer.

Google a également blindé son Pixel 10a de fonctionnalités IA dont deux nouveautés encore indisponibles sur les précédents smartphones de la série a : "auto best take" et "coach photo".

Ce premier permet de prendre plusieurs photos d'un coup et de remplacer des éléments ratés par d'autres réussis issus d'une autre photo. Ainsi, si vous disposez d'une photo de groupe où l'un des membres ferme les yeux, le Pixel 10a ira prendre son visage sur une photo réussie pour l'appliquer. Une fonctionnalité pratique, mais qui dépendra beaucoup des clichés que vous prendrez.

"Coach photo" permet d'utiliser Gemini, l'IA de Google pour améliorer vos prises de vues. En lançant ce petit assistant, votre téléphone va analyser votre scène et vous prodiguer plusieurs conseils comme "rapprochez-vous du sol" ou "zoomez davantage sur votre sujet" afin d'améliorer votre cliché.

La photographie reste le point fort des Google Pixel

Si vous hésitez à acquérir un Google Pixel 10a, il y a de fortes chances que l'on vous recommande le smartphone pour ses performances photo. Bien que Google ne dispose pas des capteurs les plus impressionnants sur le plan technologique, la firme excelle de par ses traitements numériques et cela se ressent à nouveau avec le Pixel 10a.

Au quotidien, les clichés capturés avec le Google Pixel 10a sont très jolis. Le téléphone met bien (trop ?) l'accent sur les couleurs afin d'en sortir des clichés qui donnent envie d'être partagés sur les réseaux sociaux. A moins d'un petit cafouillage, les photographies réalisées avec le Google Pixel 10a n'auront nul besoin d'être retouchées avec des filtres tant les résultats sont déjà très agréables à l'oeil.

Hélas, Google repart sur les mêmes capteurs que le Pixel 9a, et donc, sur les mêmes défauts. Si le zoom x2 parvient à produire des résultats plutôt corrects, les zooms suivants s'accompagnent d'une nette perte de détails et de qualité. Le maximum possible étant le x8, mais le bruit numérique et les zones de flous y sont importants.

Zoom x2 © Linternaute / Julian Madiot

Zoom x8 © Linternaute / Julian Madiot

De nuit, les photographies produites avec le Google Pixel 10a souffrent des mêmes problèmes. Si vous disposez de suffisamment de lumière, vous n'aurez aucun mal à obtenir de jolis clichés. Le bruit numérique se fait quand même un peu plus présent et certaines scènes peuvent manquer de piqué, mais rien de dramatique. Les zooms de nuit sont cependant très compliqués si vous venez à vraiment manquer de lumière.

Zoom x2 © Linternaute / Julian Madiot

Une autonomie correcte pour une recharge améliorée

Google reprend la batterie du Pixel 9a pour son nouveau smartphone "low cost". Ainsi, le Google Pixel 10a embarque une batterie dotée de 5100 mAh capable de tenir facilement une journée, voire une journée et demie. Les deux jours d'utilisations sont difficilement atteignables, mais le mode "ultra économiseur de batterie" permet de décupler l'autonomie du smartphone pour en profiter plus longtemps.

La recharge du Google Pixel 10a est l'une des rares nouveautés du smartphone par rapport à son prédécesseur en passant de 23 W à 45 W en charge filaire. La charge sans-fil passe, quant à elle, de 7,5 W à 10 W avec un chargeur approprié. Comptez un peu plus d'une heure pour faire le plein et 30 minutes pour recharger le Pixel 10a à la moitié de ses capacités.

Le Google Pixel 10a dispose d'une recharge très correcte. © Linternaute / Julian Madiot

De très bonnes communications et une connectivité avec l'iPhone de vos amis

Le Google Pixel 10a est compatible avec les bandes de communication 4G et 5G. Le smartphone n'a rencontré aucun problème durant nos différentes journées de tests et le Pixel 10a s'avère plutôt bon pour isoler notre voix en cas d'environnement bruyant aux alentours. Google dispose également toujours de son excellent filtrage des appels en cas de suspicion de spams ou d'indésirables.

Côté connectivité, nous sommes un peu déçus. Si le smartphone est très bon en Bluetooth et supporte le Wi-Fi 6e, nous aurions vraiment aimé qu'il intègre le Pixelsnap, la fonctionnalité qui mime le MagSafe d'Apple avec des aimants au dos de l'appareil. Le Pixel 10a supporte tout de même Airdrop afin de partager des fichiers, même avec des iPhone !

Notre conclusion au test du Google Pixel 10a

Après plusieurs jours passés en compagnie du Google Pixel 10a, nous devons avouer être très partagés. Soyons francs : le smartphone est excellent et dispose de nombreuses qualités à commencer par son design très bien pensé et ses capacités en photographie. Si vous recherchez un petit smartphone qui tient bien en main et fait tout ce qu'on attend d'un bon téléphone en 2026, le Google Pixel 10a est certainement pour vous.

Mais une ombre noircit ce joli tableau : le Google Pixel 10a manque clairement de nouveautés par rapport à son prédécesseur. Quelques ajouts IA, une meilleure recharge, un écran subtilement plus lumineux... Le constat est assez décevant. Si votre budget le permet, on vous recommandera bien évidemment ce Pixel 10a, mais l'achat d'un Pixel 9a (qui n'a qu'un an au compteur) est également une très bonne option.