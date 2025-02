Le syndrome du loup-garou inquiète les vétérinaires, cette friandise donnée à de nombreux chiens peut être dangereuse

Hurlements, convulsions, agressivité… Une nouvelle maladie se répand chez les chiens. Selon les vétérinaires, elle pourrait être causée par une friandise bien connue.

Comme les êtres humains, certains chiens sont parfois victimes de maladies plus ou moins graves qui affectent leur santé au quotidien. Diabète, insuffisances cardiaques ou rénales ou encore arthrose… Nos compagnons à quatre pattes ne sont malheureusement pas souvent épargnés.

Depuis un peu plus d'un an, une nouvelle maladie appelée "syndrome du loup-garou" commence à alerter les vétérinaires européens. En Allemagne par exemple, elle a déjà touché au moins 45 chiens, mais ces chiffres pourraient être beaucoup plus élevés. "Plusieurs cas ont déjà été détectés en France, en Belgique, aux Pays-Bas et en Russie", explique Nina Meyerhoff, vétérinaire à la Fondation de l'école vétérinaire d'Hanovre, au magazine GMX.

Si cette maladie en expansion fait si peur, c'est en raison de la gravité des symptômes qui inquiète vraiment les spécialistes. "On dirait que les chiens ont des hallucinations, ils deviennent soudainement agressifs", alerte Nina Meyerhoff. "Certains parviennent à se calmer, mais dès qu'ils sont excités, les symptômes recommencent." À cette agressivité soudaine, s'ajoutent généralement des convulsions assez violentes, des crises de panique extrêmes ainsi que des hurlements.

© AdobeStock

Après avoir exclu les vaccins et les médicaments, les experts pensent avoir identifié une cause. À la suite de plusieurs enquêtes, ils ont découvert que la plupart des chiens malades avaient consommé la même friandise peu avant l'arrivée des premiers symptômes : un os à mâcher de la marque Barkoo. Les vétérinaires pensent qu'il pourrait avoir été contaminé par des substances toxiques – telles que des détergents – au cours du processus de production.

Mais pour l'instant, cette théorie reste une supposition puisqu'aucune toxique n'a été formellement identifiée dans l'analyse du produit, explique le magazine français 60 Millions de Consommateurs. "Ce serait une absurdité de s'attaquer aujourd'hui à une seule marque en particulier. Rien n'est encore confirmé - et souvent les différents produits proviennent d'une seule et même usine", rappelle la vétérinaire.

Si vous pensez déceler ces symptômes d'empoisonnement chez votre animal, il est fortement conseillé de se rendre aux urgences vétérinaires tout de suite. Par chance, le syndrome a pour l'instant toujours été traité avec succès grâce à "des médicaments sédatifs et anxiolytiques", explique Nina Meyerhoff.