"C'est une torture" : trop de propriétaires de chat l'ignorent, ce petit accessoire du quotidien peut les rendre fous

Les accessoires que nous achetons pour nos animaux de compagnie ne sont pas toujours bons pour leur santé. Certains peuvent même les rendre complètement fous.

Quand une personne ou une famille décide d'adopter un chat, elle fait, en général, tout pour l'accueillir dans les meilleures conditions. Litière, jouets en tous genres, gamelles, nourritures, arbre à chat… Rien n'est trop beau pour le nouveau membre du foyer. Pourtant, l'un des accessoires préférés des propriétaires de félins s'est révélé être très dangereux pour leur santé.

Si on sait déjà que les petits lasers amusants sont nocifs pour les yeux des chats, peu de propriétaires savent qu'un autre objet avec lequel l'animal interagit tous les jours est aussi risqué, voire encore plus. Tout se passe au niveau de son collier. Ce dernier n'est pas un danger à proprement parler, car il permet d'identifier le chat et de le ramener à sa famille en cas de fugue. C'est plutôt la petite clochette accrochée à ce collier qui pose de gros problèmes aux vétérinaires.

Dans un récent post publié sur sa page Facebook, la clinique vétérinaire des Weppes, située à l'ouest de Lille, a souhaité alerter ses clients sur ce sujet. "Bien que cela soit "pratique" pour vous, la clochette est un véritable fléau pour nos félins", explique-t-elle d'abord. En effet, les clochettes tintent de manière très aiguë, elles peuvent donc gravement endommager ses oreilles, déjà très fragiles. "Cela peut causer une détérioration irréversible au tympan de l'animal. Pour vous donner une idée, c'est comme si vous portiez des écouteurs à plein volume toute la journée", prévient-elle.

© 123 RF

Et la santé auditive des félins n'est pas le seul problème, puisque les petites clochettes peuvent aussi empêcher l'animal de se reposer. "Les chats sont des animaux très calmes et spontanés.", rappelle la clinique. "Le moindre de leur mouvement, même pendant leur sommeil, fera retentir cette clochette, et donc cela deviendra un repos très saccadé".

La clinique rappelle par ailleurs que cette petite clochette s'agite au moindre mouvement de l'animal, même lorsqu'il est très doux. S'il est désagréable pour un être humain d'entendre le même son en continu, il en est de même pour un chat qui ne comprend pas d'où il vient. "Il faut se mettre dans la peau d'un chat et imaginer comment on se sentirait si nous avions une clochette pendue à notre cou toute la journée. C'est évidemment une torture, surtout si on tient compte du fait que l'ouïe de nos félins est beaucoup plus fine que la nôtre", insiste la clinique de Weppes.

Il existe une quatrième et dernière raison pour laquelle les vétérinaires déconseillent ces petits accessoires. Pour faire un bruit facile à reconnaitre, les clochettes comportent une petite fente dans laquelle la langue des chats peut se coincer et se couper profondément lorsque l'animal fait sa toilette. Ces petits accessoires bruyants sont donc à éviter absolument !

Toutes ces recommandations s'appliquent aussi pour les colliers des chiens. Pratiques pour les repérer pendant une balade en forêt ou dans les champs, ces clochettes peuvent faire plus de mal que de bien...