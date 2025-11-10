Pourquoi mon chat fait-il pipi en dehors de sa litière ?

Les chats sont des animaux très propres. Il faut donc porter une attention particulière quand ils font leurs besoins en dehors de leur litière.

Le chat est un animal très propre par nature. Il peut passer jusqu'à 3 h de chaque journée à faire sa toilette de manière rituelle. Et cet attachement à l'hygiène ne s'arrête pas à son corps. Lorsqu'il fait ses besoins, le chat a l'habitude de toujours se rendre dans sa litière. Si votre chat se met soudainement à faire ses besoins en dehors de sa litière, vous pouvez ainsi estimer qu'il tente de vous faire passer un message.

"Les causes de malpropreté urinaire chez le chat sont nombreuses. Dans tous les cas, ce problème doit être pris au sérieux", indique d'abord la vétérinaire Tatiana Pradel sur le site internet Jopy. Elle explique qu'une litière trop sale peut parfaitement pousser un chat à uriner en dehors. En effet, il est recommandé de nettoyer une litière quotidiennement, en ramassant les déjections à l'aide d'une pelle. La litière doit également être changée et lavée intégralement avec de l'eau tiède et du savon au moins une fois par semaine.

Les chats sont par ailleurs très attachés à leur tranquillité lorsqu'ils font leur besoin. Ils peuvent donc décider d'uriner en dehors de leur litière si celle-ci est mal placée dans le logement et qu'elle se situe dans une zone de passage trop important. La vétérinaire conseille ainsi de déplacer la litière pour un endroit plus approprié. Attention cependant à ne pas l'installer dans un endroit inaccessible contre un mur ou sur un rebord trop haut. Les chats sont aussi très difficiles sur le type de grains qu'ils apprécient. Lorsque vous trouvez une marque satisfaisante, ne vous en séparez surtout pas ! En cas de changement, il pourrait vous montrer son mécontentement en urinant à l'extérieur.

© New Africa Adobe-Stock

La vétérinaire conseille de commencer à se poser toutes ces questions avant d'imaginer un quelconque médical. Malheureusement, ces derniers peuvent aussi arriver. "Chez le chat, les cystites sont très fréquentes et peuvent avoir des origines diverses, plus ou moins graves", indique Tatiana Pradel. "Du fait de la douleur ressentie lors de la miction, les chats associent la litière au fait d'avoir mal et finissent alors par uriner ailleurs dans la maison." Le chat peut aussi uriner hors de sa litière, car il n'arrive tout simplement pas à se retenir. Cette incontinence peut particulièrement se manifester chez les félins âgés.

"Parmi les troubles du comportement fréquemment observés chez le chat stressé, il y a la malpropreté urinaire stricte ou causée par l'apparition d'une cystite de stress", rappelle aussi la spécialiste. Le chat peut aussi se servir de ce comportement pour marquer son territoire. Dans tous les cas, Tatiana Pradel déconseille de perdre patience et suggère plutôt de dire non fermement et de placer le chat dans sa litière. "Si vous arrivez après la bataille, contentez-vous de nettoyer. Votre chat ne sera absolument pas en mesure de comprendre pourquoi vous le gronder si vous le faites après les faits." Un joli test de maîtrise de soi !