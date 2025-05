Oubliez la porte du frigo : voici le meilleur endroit pour conserver le lait et éviter qu'il périme vite

Ranger les bouteilles de lait dans la porte du frigo n'est pas une bonne idée. Voici le conseil d'experts qui garantit une conservation optimale.

Peu importe l'âge ou la période de l'année, le lait est l'une des boissons préférées des Français. Utilisé dans de très nombreuses recettes de cuisine et de pâtisserie à travers le monde entier, ce produit est une denrée précieuse dans tous les foyers. Mais bien que les Français en consomment environ 50 kg chaque année, selon les chiffres du ministère de l'Agriculture, le lait n'est jamais conservé selon les recommandations des producteurs.

Dans la grande majorité des cas, les briques et les bouteilles de lait sont rangées dans la porte du réfrigérateur dès qu'elles sont entamées. Mais, selon la coopérative internationale Arla Foods, il s'agirait d'une très mauvaise habitude. "Conservez le lait au réfrigérateur dès son achat", confirme pourtant la coopérative sur son site internet. Ce n'est donc pas l'appareil en lui-même, mais bien sa porte qui pose un problème.

En effet, le lait doit toujours être conservé à une température se situant entre 1 et 4 degrés. Ni plus, ni moins. Exposé à l'air ambiant de la cuisine à chaque ouverture de porte, le lait perd sa fraîcheur et se périme donc plus vite. À l'inverse, lorsque la bouteille ou la brique qui le contiennent restent fraiches, le liquide se conserve. "Conserver le lait au fond du réfrigérateur est le plus judicieux", explique ainsi la coopérative fondée au Danemark. "Plus le lait est éloigné de la porte, plus il sera frais et protégé des variations de température extérieures et des risques de détérioration".

© Adobe Stock

Sur son site internet, Arla Food déplore que près de 490 millions de litres de lait sont jetés chaque année. Pour éviter de perdre trop de liquide, la coopérative rappelle qu'il est tout à fait possible de congeler le lait. "Il y a quelques points à retenir.", insiste-t-elle tout de même.

Voici comment congeler le lait en toute sécurité :

Congelez votre lait dès que possible, idéalement une fois rentré chez vous après l'avoir acheté et avant la date limite de consommation.

Le lait se dilate lorsqu'il est congelé, il est donc préférable de le transférer de la bouteille ou du carton d'achat dans un récipient de congélation hermétique pour éviter toute explosion.

Voici également deux règles à connaître lorsque vous souhaitez décongeler et consommer ce lait :

Assurez-vous de le laisser décongeler pendant au moins 24 heures au réfrigérateur avant de le boire.

Une fois le lait décongelé, assurez-vous de le boire en entier dans les deux jours et de ne surtout pas le recongeler.

Comme n'importe quel autre aliment, il est fortement déconseillé de boire du lait s'il a été congelé et décongelé plusieurs fois. Ce dernier peut cailler, changer de texture et de goût, mais surtout causer de grave intoxications alimentaires. Maux de ventre, nausées, vomissements, diarrhées… Les effets peuvent être très dangereux.