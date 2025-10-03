Sans sucre ni farine : comment faire vite une tarte aux pommes légère et délicieuse ?

Ni sucre ni farine, cette recette de tarte aux pommes légère est géniale.

C'est la saison des pommes et quoi de mieux que la tarte aux pommes pour en profiter ! La tarte aux pommes est un classique de nos cuisines et est toujours apprécié. Les recettes sont innombrables mais il est possible de la rendre peu grasse et légère avec une petite astuce et une recette sans pâte qui séduira tout le monde.

La clé de cette recette réside dans l'utilisation de compote de pommes maison non sucrée, qui apporte du liant et du moelleux. Associée à de la poudre d'amandes et à des œufs, elle permet de se passer complètement de pâte (et donc de farine !). Quelques fines tranches de pomme disposées harmonieusement sur le dessus apportent une touche de fraîcheur et une jolie note décorative. Vous pouvez choisir des pommes Golden pour une touche acidulée ou de la variété de votre choix pour une alternative plus douce.

Voici les ingrédients dont vous aurez besoin pour réaliser cette tarte aux pommes allégée pour 6 personnes :

1 tasse (250ml) de compote de pommes non sucrée, si possible faite maison

1 tasse de poudre d'amandes

2 œufs, bio de préférence

1 c.à.s d'huile neutre ou encore mieux d'huile de coco pour une touche exotique

1 pomme Golden

Quelques raisins secs (facultatif)

Commencez par préchauffer votre four à 180°C. Dans un saladier, battez les œufs avec l'huile. Incorporez la compote (faite maison auparavant) puis la poudre d'amandes progressivement, jusqu'à l'obtention d'une pâte lisse et homogène. Versez ce mélange dans un moule préalablement huilé. Pelez et détaillez la pomme en fines lamelles, puis disposez-les joliment sur la préparation. Ajoutez quelques raisins secs si vous le souhaitez.

Enfournez pour 25 minutes à 180°C, puis couvrez la tarte de papier aluminium et poursuivez la cuisson encore 10 minutes. Vérifiez la cuisson à l'aide d'un cure-dent : s'il ressort sec, votre tarte est prête ! Laissez tiédir avant de placer au réfrigérateur pour minimum 2 heures.

Après 35 minutes de cuisson à température modérée et un long repos au frais, vous obtiendrez votre version de la tarte aux pommes onctueuse et pleine de saveurs. Avec seulement 135 kcal par portion et moins de 3g de sucre, cette tarte aux pommes version "healthy" va vite devenir un incontournable de votre cuisine.