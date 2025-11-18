Pire que les escargots et les tripes : ce plat français fait partie des plus détestés du monde

Ce plat connu dans toutes les cuisines de France figure parmi les "100 pires aliments du monde", selon un tout nouveau classement.

La France se classe troisième des meilleures cuisines du monde, juste derrière la Chine et l'Italie, selon un récent classement dévoilé par CNN. Bœuf bourguignon, quiche lorraine, bouillabaisse, tartiflette, blanquette de veau… Les spécialités culinaires de notre pays sont connues pour leur diversité et pour leur goût inégalable.

Pourtant, il faut aussi accepter que certains de ces plats dont nous sommes si fiers peuvent facilement repousser les palais étrangers. Que cela soit à cause de leur odeur, de leur texture ou encore tout simplement de leur concept général, la tête de veau, les pieds de porc, les traditionnelles cuisses de grenouilles ou encore les fromages très puissants surprennent régulièrement les touristes en visite sur notre territoire. Mais un tout autre plat a malheureusement fait parler de lui dernièrement, car il figure dans la liste des "100 pires aliments du monde", dévoilée par le guide TasteAtlas.

Noté seulement 2,5/5 par plus de 450000 votants français et étrangers, c'est le boudin noir qui a la triste tâche de représenter la France dans ce classement. Mais alors, pourquoi ce mets si apprécié par les initiés déplait-il autant à tous les autres ? Tout d'abord, il faut savoir que ce dernier porte le nom de "blood sausage", ou "saucisse de sang" à l'étranger, "de quoi en dégouter certains avant même d'atterrir dans leur assiette !", indique TasteAtlas. En effet, même si le goût du boudin noir français est doux et sucré, l'idée de manger du sang peut être absolument rédhibitoire dans deux nombreuses cultures. "En fonction de sa préparation, le boudin noir peut également présenter un goût et une odeur métalliques, qui peuvent repousser de nombreux palais", ajoute le guide spécialisé.

© Adobe Stock

Mais que les amoureux de cuisine française se rassurent, le boudin noir n'a pas pour autant été élu "pire aliment du monde". Seul plat français du classement, il n'apparaît qu'à la 79ᵉ place de ce dernier. C'est le svið, une spécialité islandaise, qui monte sur la première marche du classement des pires aliments du monde. "Il s'agit d'un plat insolite et unique, composé d'une tête de mouton grillée, coupée en deux et cuite", indique d'abord TasteAltas. "La tête est ensuite cuite à feu ouvert (afin d'enlever la fourrure) et consommée. Ce plat est traditionnellement servi avec de la purée de navets, de la gelée de rhubarbe et de la purée de pommes de terre". De quoi ouvrir l'appétit…

Selon un classement des pires plats 100 % français, lui aussi dévoilé par TasteAtlas, le boudin noir est suivi par la tête de veau, la ficelle picarde, l'andouillette et les endives au jambon. Parmi les meilleurs aliments français, on retrouve le croissant, le brie de Meaux, la quiche ou encore les crêpes et la moutarde de Dijon. Chacun ses goûts !