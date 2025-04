C'est l'objet le plus sale de la salle de bain, il contient plus de 3000 bactéries - voici comment le nettoyer facilement

Cet objet de la salle de bain, que l'on utilise tous les jours, renferme des milliers de bactéries. Étonnamment, ce n'est ni la poubelle, ni la cuvette des toilettes !

La salle de bain est l'une des pièces les plus sales de toute la maison. Entre les serviettes sales, le tapis de bain, les brosses à dents et la poubelle, cette dernière grouille de bactéries. Et c'est sans oublier la cuvette des toilettes, quand WC et salle de bain ne sont pas séparés ! Peu de gens y pensent, mais il existe un dernier objet bien trop sous-estimé, qui peut contenir jusqu'à 3 500 bactéries différentes !

Comme l'a révélé une étude de l'université d'Arizona, il s'agit d'un objet qu'au moins la moitié de la population utilise tous les jours, sans penser à le nettoyer. S'il est nettoyé, ce n'est que ponctuellement et en surface. Cheveux, pellicules, sébum, résidus de shampooing et de laque… Vous l'avez compris, il s'agit bien de la brosse à cheveux ! Les rares qui pensent à décrasser régulièrement cet outil de beauté se contentent de retirer les cheveux qui s'y sont accrochés. Malheureusement, c'est loin d'être suffisant : les bactéries restent sur la brosse et peuvent créer des irritations. Elles peuvent même être la cause de mauvaises odeurs du cuir chevelu…

© Adobe Stock

Pour éviter tous ces désagréments, la meilleure solution reste de désinfecter la brosse assez souvent. Interrogée par le magazine Femme Actuelle en 2024, la dermatologue parisienne Nina Roos conseillait de laver la brosse à cheveux "tous les 15 jours, notamment si celle-ci prend la poussière". Mais alors comment s'y prendre pour la nettoyer en profondeur ?

La première étape est la plus logique : il faut retirer l'intégralité des cheveux et de la poussière qui pourraient encore s'y trouver. Pour ce faire, deux solutions sont possibles. Vous pouvez les retirer à la main ou utiliser un peigne. Passez-le doucement entre les poils ou picots de votre brosse afin de retirer les cheveux et saletés coincés dans celle-ci.

Ensuite, plusieurs coiffeurs ont publié leurs meilleures astuces sur le réseau social de discussion Reddit. Ils conseillent de se munir d'un saladier ou d'une bassine dans laquelle on verse 1 litre d'eau chaude ainsi que 4 à 5 cuillères à soupe de bicarbonate de soude. Il faut ensuite y plonger la brosse et la laisser tremper quelques heures (pour une brosse en bois) ou toute une nuit (pour une brosse en plastique). Ensuite, il suffit de la rincer correctement et de la laisser sécher à l'air libre, avec les poils ou picots vers le bas. Elle sera comme neuve !