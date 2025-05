Ce gel douche très populaire est le pire selon 60 Millions de Consommateurs - Des ingrédients dangereux pour la peau

Une enquête menée par le magazine 60 Millions de Consommateurs démontre qu'une marque très appréciée des Français n'est pas si bonne pour leur santé.

Le débat fait rage dans les salles de bain du monde entier : faut-il préférer le savon solide ou le gel douche liquide ? Pour les partisans de ce dernier, le rayon hygiène des supermarchés est rempli d'options plus promettantes les unes que les autres. Parfumés, hydratants, relaxants ou encore formules 2-en-1 pour le corps et les cheveux : il y en a pour tous les goûts.

Pour les départager, 60 Millions de Consommateurs a mené une grande enquête dans laquelle il s'est penché sur la composition des produits et sur leurs effets sur la santé. Mais ce n'est pas tout, puisque le magazine français s'est aussi intéressé à l'impact écologique de la composition. Ce dernier comptant pour 30 % de la note finale attribuée à chaque produit. Avant de révéler quels produits sont les pires et les meilleurs pour la santé, 60 Millions de Consommateurs a tout de même admis que la formulation des gels douches était "plus vertueuse, que ce soit sur le volet santé ou environnement", que lors de sa dernière enquête datant de 2020.

Parmi les produits les mieux notés, le magazine a identifié le gel douche Sanex Zéro% hypoallergénique, bien connu des consommateurs. Vendu 3,23 € en moyenne, il est applaudi par les experts du mensuel pour sa composition respectueuse de la peau. Avec ses 10 ingrédients non bio, il est cependant noté C (les notes allant de A à E) du côté de l'impact environnemental. C'est cette évaluation qui pousse le magazine à recommander une utilisation ponctuelle du produit, uniquement en cas de besoin spécifique. Loin derrière les marques Bioderma, Dop ou encore Monoprix, le gel douche le moins bien noté par 60 Millions de Consommateurs a récolté un E dans toutes les catégories…

Il s'agit d'un produit de la marque Dove, dont le nom bien connu est pourtant souvent identifié comme un indice de confiance par les consommateurs. Commercialisé au prix de 7,09 € pour 600 ml, le Dove Advanced Care nutrition intense aux agents nourrissants est épinglé pour ses effets néfastes sur la santé et sur l'environnement. L'examen de la longue liste de ses 29 composants révèle en effet la présence de plusieurs conservateurs et d'agents allergènes comme des parfums, susceptibles d'agresser la peau et de provoquer des irritations. Le magazine déconseille donc fortement de l'utiliser.

Pour celles et ceux qui souhaitent éviter les ingrédients qui posent questions, 60 Millions de Consommateurs n'a qu'une seule solution : "passer à des produits solides". En effet, parmi les 3 marques étudiées, deux ont récolté la très bonne note de A, que ce soit pour le respect de la peau ou pour l'environnement. Il s'agit du Gel douche éco rechargeable de 900 Care et du Gel douche à reconstituer parfum poire de la marque bio et française Avril. Ces derniers sont respectivement vendus 2,49 € et 4 €.