A quoi sert le poteau bleu-blanc-rouge devant les salons de coiffure et les barbiers ?

C'est l'un des symboles les plus célèbres du monde, pourtant, personne ne connaît sa véritable signification.

Nous avons tous déjà remarqué ce cylindre rotatif rouge, blanc et parfois bleu, fixé aux devantures de coiffeurs et de barbiers pour hommes. Souvent lumineux, il attire le regard et invite les clients à entrer pour se faire une beauté grâce à ses couleurs vives. Pourtant, peu de personnes connaissent réellement la signification de cet objet et de ces trois teintes. Datant du Moyen Âge, le "barber pole" est plus sombre qu'on ne le pense.

Les couleurs du cylindre n'ont absolument pas été choisies par hasard. Pour les comprendre, il faut savoir qu'en Europe médiévale, les barbiers ne se limitaient pas à couper les cheveux et à raser les barbes : ils pratiquaient également des actes médicaux, comme des interventions chirurgicales mineures, des extractions dentaires et des saignées pour les patients les plus pauvres. Le cylindre coloré fixé devant la devanture des barbiers au XXIe siècle a donc une signification liée à cette période.

Chacune des teintes présentes sur l'enseigne représente ainsi une branche des activités pratiquées par les barbiers autrefois. Le rouge symbolise le sang en référence aux interventions chirurgicales et aux saignées. Le blanc représente les pansements et bandages utilisés après les traitements, tandis que le bleu est associé aux veines et au bâton que les patients agrippaient pendant les traitements. Très présent aux États-Unis et moins en Europe, le bleu est aussi utilisé pour différencier les salons américains des barbiers européens.

© Adobe Stock

Certains indiquent même que la sphère en laiton présente en haut ou en bas du cylindre représente les bols en métal utilisés pour recueillir le sang à l'époque. Rien à voir avec un sucre d'orge, ou le drapeau américain en fin de compte !

Présent partout autour de monde, ce "barber pole" rend ainsi hommage aux tissus maculés de sang qui étaient enroulés et exposés à l'entrée des salons barbiers. Ils servaient alors d'indicateurs pour les patients qui avaient besoin de l'un des services proposés, mais qui n'avaient pas les moyens financiers de se rendre chez un médecin professionnel.