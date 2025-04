En amour comme en amitié, ce paramètre surprenant entre en jeu dans le choix de toutes nos relations

Il n'y a pas que l'humour et les valeurs communes qui entrent en jeu quand on choisit ses amis ou son partenaire. Certains facteurs de décision sont même complètement inconscients !

Que ce soit en amour ou en amitié, il n'est pas toujours possible d'expliquer pourquoi nous sommes attirés par certaines personnes. Parfois, c'est l'humour qui nous lie à l'autre, d'autres fois, ce sont des valeurs communes. Il arrive même qu'une relation se crée autour d'un traumatisme ou d'une expérience partagée. Mais dans certains cas, la connexion entre deux individus semble encore plus profonde, presque viscérale.

Après avoir étudié 1 235 participants pendant plus de six mois au cours de l'année 2022, des chercheurs du Weizmann Institute of Sciences d'Israël ont réussi à déterminer l'origine de cette connexion si particulière. Selon eux, elle est expliquée par un aspect très primaire de l'être humain : le rapport à l'odeur.

"Les mammifères terrestres non humains se reniflent entre eux pour déterminer qui est ami ou ennemi", expliquent d'abord les chercheurs. Tout comme nos compagnons à quatre pattes, la plupart des duos formés pour ces études décrivaient une connexion presque instantanée lorsque leur odeur était similaire. Les gens dont l'odeur était opposée ne ressentaient pas de connexion particulière avec leur partenaire. "Les humains se reniflent, leur odorat permet d'estimer inconsciemment la similarité des odeurs corporelles, ce qui favorise ensuite l'amitié", en ont conclu les scientifiques.

© Adobe Stock

Selon Inbal Ravreby, étudiante au département des sciences du cerveau de l'Institut Weizmann, la seule similitude d'odeur corporelle permet même de "prédire avec 71 % de précision si des personnes totalement inconnues vont immédiatement s'entendre ou non". À l'inverse, les personnes qui ont une odeur très différente ont plus de mal à créer des liens rapidement. De quoi confirmer le vieil adage "Qui se ressemble s'assemble" !

Bien sûr, d'autres facteurs entrent en jeu, et l'amitié ou l'amour peuvent évidemment se former au fil du temps si cette similitude olfactive n'est pas présente. La découverte des chercheurs israéliens rappelle cependant que notre instinct naturel est toujours présent et déterminant dans plusieurs aspects de nos vies.