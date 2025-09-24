Voici pourquoi certaines personnes regardent toujours la même série en boucle, selon la psychologie

Ce n'est pas une activité anodine. Selon les psychologues, elle révèle de nombreux aspects de notre personnalité.

Que cela soit Friends, Grey's Anatomy ou encore Games of Thrones, votre télévision diffuse la même série en continu depuis des années, été comme hiver ? Vous connaissez par cœur tous les dialogues de votre film favori ? Aucun nouveau programme développé par les plateformes Netflix, Disney + ou Amazon Prime ne vous attire ? Sans le savoir, cette petite habitude devenue une partie de votre personnalité en dit long sur vous.

Des chercheurs de l'Université de Géorgie se sont penchés sur ce comportement, et en ont déduit qu'il n'est pas si négatif qu'il en a l'air. Leur étude a tout d'abord révélé que les personnes qui regardent des films ou des émissions en boucle sont plus susceptibles d'avoir une meilleure mémoire et une créativité plus développée. "Grâce à l'imagination et à la fantaisie, certains individus continuent de réfléchir et de s'engager dans l'intrigue et les personnages d'un récit bien après la fin de l'histoire", explique Joshua Baldwin, auteur de l'étude. Ce phénomène s'appelle l'implication imaginative rétrospective. Rien que ça...

Les personnes qui ont cette habitude sont aussi souvent celles qui ont un niveau de concentration plus élevé que la moyenne. Visionner une série ou un film plusieurs fois sans se lasser peut demander un niveau d'attention élevé. Mais cela permet, entre autres, de relever certains détails manqués lors des premiers visionnages. "C'est particulièrement vrai pour les séries plus longues, avec de nombreuses intrigues et personnages différents à suivre", explique l'Américain.

© Adobe Stock

Et ce n'est pas tout ! Les séries ou les films que nous visionnons en continu peuvent également nous servir de réconfort en période de stress : "Grâce à l'implication imaginative rétrospective, les individus peuvent extraire des éléments narratifs satisfaisants de leur mémoire à long terme, et y repenser afin de faire face au stress quotidiens et d'accroître leur bien-être", confirme le chercheur.

Attention cependant, il est par ailleurs possible que le "binge-watching", c'est-à-dire le fait de regarder trois épisodes ou plus d'une même série à la suite, ait quelques aspects négatifs. L'étude a par exemple relevé des troubles du sommeil et des jugements de qualité de vie inférieurs chez ses participants. De même, cette activité peut pousser à trop de sédentarité et avoir un impact néfaste sur le corps. L'important est donc la modération.