Vous portez un de ces prénoms ? Un de vos parents avait un secret "inavouable" selon cette experte

Selon une experte en étymologie des prénoms, ce choix des parents indique qu'ils cachent un lourd secret.

Même si nous le portons toute notre vie, nous n'avons généralement aucun moyen d'influencer le choix de notre prénom. Sélectionné par nos parents avant même notre naissance, il en dit parfois beaucoup sur leur histoire ou leurs valeurs. Même si nous l'ignorons parfois, chaque prénom a une signification très précise, qu'elle soit basée sur l'étymologie ou sur un personnage célèbre.

Inconsciemment, notre prénom reflète également les espérances et les espoirs que nos parents placent sur nos épaules dès nos premières heures de vie. Alors que les Guillaume sont appelés à "défendre leur territoire", les Cécile ont plutôt pour but de "faire la lumière sur les secrets de famille", indique l'écrivaine, conférencière et ancienne professeure de lettres modernes Anne Tuffigo à Linternaute.com. Les Régis, eux, ont aussi une forme de pression des parents puisqu'ils sont plutôt destinés à "redorer leur blason". Mais selon l'autrice, un type de prénom très spécifique porte en lui plus que les autres la marque d'une déception profonde vécue par les parents.

© Adobe Stock

Georges, Claude, Camille, Dominique… Selon Anne Tuffigo, les prénoms épicènes, c'est-à-dire les prénoms mixtes qui s'écrivent exactement de la même façon au féminin qu'au masculin, illustrent ainsi "une déception inavouable d'un des parents". "Le choix d'un prénom mixte pour une fille révèle souvent la volonté du père et de la mère d'avoir un garçon" et inversement, indique l'autrice. "Si une fille est l'aînée de la fratrie et qu'elle porte un prénom mixte, son âme a déjà entendu la déception inavouable d'un de ses parents qui se projetait davantage avec un petit garçon", continue-t-elle.

Rassurez-vous, cet argument était particulièrement vrai il y a quelques dizaines d'années. En effet, l'autrice rappelle que les prénoms épicènes étaient assez populaires à l'époque où il était important d'avoir un garçon pour faire perdurer la lignée et le nom de famille. Aujourd'hui, les prénoms épicènes comme Dominique ou Claude sont moins populaires pour les bébés. Ils ne représentent plus que 1,5 % de la population totale.

Il est tout de même important de noter que, parmi les 10 000 personnes qui changent officiellement de prénom chaque année, 8 % le font à cause de la confusion de genre, indique le magazine Magic Maman. Et c'est sans compter tous ceux qui le font sans passer par l'état civil, en se faisant appeler par un autre prénom ou par un surnom. Le choix d'un prénom mixte pour un enfant n'est donc pas une décision à prendre à la légère. Elle a un très grand impact sur de nombreux enfants une fois qu'ils atteignent l'âge adulte.

Bien sûr, si ce regret des parents est très fort, il est aussi inconscient pour la plupart d'entre eux, rappelle l'autrice. Elle nuance l'aspect négatif en rappelant que ce type de prénoms permet à la personne qui le reçoit de "déterminer elle-même son propre rôle", sans se soucier des injonctions féminines ou masculines que lui aurait imposées un autre prénom.