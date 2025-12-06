Cette bonne nouvelle pour les retraités est passée inaperçue : tous ceux qui touchent moins de 3000 euros de pension sont concernés

Une bonne nouvelle se profile pour de nombreux retraités, tous ceux touchant chaque mois moins de 3000 euros de pension.

Le vote du budget 2026 est un long marathon à l'issue encore incertaine. Mais dans les très nombreuses décisions, pistes, projets et autres discussions, un point semble avoir trouvé un consensus : il concerne directement les finances des retraités français. Une très grande majorité d'entre eux pourra être touchée par ce changement puisqu'il concerne tous ceux qui touchent 3000 euros ou moins de pension de retraite (retraite complémentaire comprise).

Leur abattement fiscal de 10% pourrait bien finalement être conservé. Rappelez-vous, il avait été menacé par le projet de loi de finances 2026 présenté par le gouvernement. Ce dernier souhaitait en effet le remplacer par une déduction forfaitaire de 2000 euros, avec le but de moins avantager les hauts revenus. Problème, il pouvait aussi amener à une hausse d'impôts pour des retraités placés juste en-dessous des 3000 euros de revenus.

La bonne nouvelle pour les seniors est finalement venue du Sénat : les sénateurs, à la majorité LR, ont proposé de maintenir cet abattement, tout en le plafonnant à 3000 euros mensuels de pension de retraite. Cette mesure, si elle est définitivement adoptée, concernerait une grande majorité des retraités en France. Elle vise à préserver le pouvoir d'achat des retraités les plus modestes, tout en limitant l'avantage fiscal pour les pensions les plus élevées.

Le changement peut être important pour certains retraités. Prenons l'exemple de Rémi, retraité touchant 30 000 euros de retraite à l'année, donc moins de 3000 euros mensuels. Avec l'abattement fiscal de 10% maintenu, ses impôts sont finalement calculés sur une somme de 27 000 euros (30 000 - 3000). Il paierait alors 1590 euros d'impôts à l'année.

Si cet abattement fiscal avait été remplacé par une déduction forfaitaire de 2000 euros, les revenus déclarés auraient été de 28 000 euros à l'année. Pour une somme logiquement supérieure à verser au fisc : environ 1750 euros. Soit une hausse de 160 euros tout de même.

Le ministre de l'Économie, Roland Lescure, ne s'est pas opposé à cet amendement lors des débats au Sénat. "Vous gardez la proportionnalité de l'abattement, mais vous le plafonnez de manière à ce que les revenus les plus élevés soient moins avantagés qu'ils ne le sont aujourd'hui, a-t-il déclaré. Donc vous retrouvez la logique du projet de loi initial", a-t-il même jugé.

Si la mesure est finalement intégrée au budget 2026, elle devrait contribuer à rassurer une large part des retraités français. Attention tout de même, il faudra attendre le vote définitif du texte et sa promulgation pour que cette disposition entre en vigueur. D'ici là, le projet de loi de finances doit encore repasser devant l'Assemblée nationale, où les débats pourraient modifier à nouveau certains textes.