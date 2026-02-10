Les personnes qui font leur lit tous les matins ont ces 3 traits en commun, selon la psychologie

Faire son lit quotidiennement n'est pas qu'un signe de propreté. Cette habitude en dit long sur le reste de votre personnalité.

Le matin, chacun a sa propre routine. Aller boire un café, s'habiller, se brosser les dents... Nous organisons tous notre routine a notre gré. Mais certaines personnes ajoutent une étape de plus que les autres : faire son lit. Qu'elles soient en retard, fatiguées ou même malade, ce passage reste absolument indispensable. Selon plusieurs psychologues, cette obligation personnelle est liée à d'autres traits de caractère communs.

D'après la psychologue Siyana Mincheva, les personnes habituées à faire leur lit chaque matin sont plus organisées que les autres. Faire son lit est en effet vu comme un acte qui symbolise le contrôle qu'une personne exerce sur sa journée dès le début. "En faisant de cette action un rituel, vous pouvez commencer votre matinée par une petite réussite concrète qui donnera le ton à tout ce qui suivra", confirme la spécialiste. "De plus, faire son lit le matin peut simplifier une partie de votre routine, libérant ainsi votre esprit pour vous concentrer sur d'autres priorités". Siyana Mincheva confirme ainsi que les personnes qui font leur lit sont généralement plus calmes que celles qui ne le font pas.

Faire son lit en toute circonstance, que l'on se sente bien ou non, peut également indiquer que nous avons une personnalité plus disciplinée que la moyenne, ajoute la psychologue clinicienne. Mais ce n'est pas tout...

© Adobe Stock

Selon le psychologue clinicien américain Michael J. Breus, remettre ses draps en ordre quotidiennement peut accroître la productivité et même améliorer l'humeur. "Une chambre rangée reflète un esprit clair", indique-t-il. "La surstimulation d'un lit en désordre peut engendrer de l'anxiété, qui empêche souvent de s'endormir. Faire son lit peut renforcer la confiance en soi, instaurer de meilleures habitudes et favoriser un environnement plus ordonné et organisé".

Selon une enquete menée par le spécialiste du sommeil, 38,4 % des adultes font leur lit tous les jours tandis que 15,8 % des adultes ne font jamais leur lit. En moyenne, les gens font leur lit 4,1 jours par semaine. De manière générale, celui qui s'autoproclame The Sleep Doctor insiste sur l'importance des rituels quotidiens qui structurent la journée et améliorent l'état mental et donc, le sommeil. Faire son lit fait partie de ces petites habitudes simples à mettre en place.