Seules les personnes ayant un excellent sens de l'observation peuvent trouver la boule de glace différente des autres

Relevez le défi des 10 secondes et testez votre sens de l'observation avec ce petit jeu. Saurez-vous repérer la boule de glace différente des autres ?

Prêt à relever le défi d'un nouveau jeu de concentration et d'observation ? Attention, sur cette image, le fond violet gêne la perception des détails et rend le jeu plus difficile. Et pour corser le jeu, un temps limite est mis en place : 10 secondes seulement. Vous êtes toujours partant ?

Avant de passer à l'image, sachez que ce jeu repose sur le principe de l'illusion d'optique pour perturber notre cerveau et notre vision. Les couleurs, la lumière ou les motifs répétitifs peuvent induire notre perception en erreur, rendant ainsi ces illusions trompeuses pour notre esprit. Il faut parfois beaucoup de concentration pour que notre cerveau distingue ce qui est réellement présent. Mais c'est un excellent moyen de tester nos capacités d'observation !

Ce jeu des boules de glace en est un parfait exemple. Sur un fond violet se trouvent 15 boules de glace d'apparence identique. Cependant, l'une d'entre elles est différente des autres. Le défi consiste à repérer cette boule unique en seulement 10 secondes. Voici donc l'image en entier :

Bien que cela puisse paraître simple au premier abord, il peut être difficile de se concentrer suffisamment pour y parvenir aussi rapidement. Lorsque notre attention n'est pas focalisée, les boules de glace ont tendance à se fondre les unes dans les autres, rendant ardue la détection de celle qui se démarque. Notre cerveau nous joue des tours en percevant cette illusion d'optique.

Vous avez trouvé ? Non, voici un dernier indice : la boule différente se situe dans la partie inférieure gauche de l'image. En vous concentrant sur cette zone et en analysant les détails de chaque boule, vous devriez pouvoir la repérer d'ici quelques secondes.

Il est désormais temps de passer à la solution. Voici à nouveau l'image mais avec cette fois la solution entourée de rouge.

Eh oui, cette boule de glace différente des autres était bien là. Elle est tout simplement inversée par rapport aux autres. Et nous sommes sûr que vous ne voyez plus qu'elle à présent. C'est tout le principe de ces jeux d'observation. Si vous avez trouvé en moins de 10 secondes, bravo, vous êtes très fort. Sinon, il ne reste plus qu'à vous entraîner à nouveau. N'hésitez pas à défier vos proches et amis et partageant l'article via le bouton ci-dessous.