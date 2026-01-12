Pikachu Illustrator : la carte Pokémon la plus chère du monde exposée à Paris

C'est à l'occasion d'une soirée spéciale organisée après la vente du célèbre "Pikachu Illustrator" que la carte la plus chère au monde sera disponible aux visiteurs.

De nos jours, les cartes Pokémon sont bien plus que des petits bouts de carton destinés à jouer à la récréation. Ces petits vestiges de notre enfants sont parmi les objets les plus collectionnés à travers le monde. Certaines cartes rares peuvent même valoir plusieurs centaines ou milliers d'euros.

C'est notamment le cas d'une carte en particulier. La "Pikachu Illustrator" est l'une des cartes Pokémon les plus recherchées au monde. Distribuée en très peu d'exemplaires après des concours d'illustrations au Japon à la fin des années 90. Extrêmement difficile à obtenir, cette carte n'a jamais été réimprimée à la fin de ces concours. Elle est également la seule carte au monde à porter la mention "d'illustrator" au lieu du traditionnel "trainer" qui orne les cartes de ce type.

La carte "Pikachu Illustrator" remise aux enchères

Un exemplaire de cette carte fait régulièrement parler de lui depuis quelques années. Acquise par le catcheur et influenceur Logan Paul en 2021, la carte du "Pikachu Illustrator" devient alors la transaction la plus élevée de l'histoire du jeu avec un montant de 5,1 millions de dollars pour son acquisition. Cette carte est finalement remise en vente aujourd'hui avec une transaction déjà estimée entre 7 et 12 millions d'euros aux termes des enchères qui se termineront le 16 février prochain.

La carte Pokémon la plus chère du monde exposée à Paris

Pour célébrer la vente aux enchères du "Pikachu Illustrator", la boutique Fuji Store à Paris propose une soirée spéciale où les visiteurs pourront observer une version authentique de la célèbre carte. Attention toutefois : il ne s'agit pas là de la carte détenue par Logan Paul, mais d'une des très rares carte de "Pikachu Illustrator" disponible au monde et la seule authentifiée en France.

La soirée organisée par le Fuji Store permettra aux passionnés du jeu de se rassembler autour de cette pièce unique et d'échanger autour de leur passion. Pour plus d'informations, il est possible de se rendre sur le compte Instagram de la boutique.