Cette astuce TikTok pour effacer les taches a été vue 800 000 fois - elle est pourtant "complètement fausse"

Une astuce virale sur internet prétend faire disparaître les taches de vin en quelques secondes. Des spécialistes du ménage estiment cependant qu'elle est parfaitement inutile.

En France, les recherches Google pour "enlever le vin rouge" ont plus que doublé en un mois. Et une astuce devenue virale sur le réseau social Tiktok promet déjà une solution magique à ce problème. Selon elle, il suffirait de verser un peu de vin blanc sur la tache de vin rouge pour la faire disparaître, et ce, sans frotter et en quelques secondes seulement. La vidéo, qui cumule plus de 800 000 vues, montre effectivement un résultat impressionnant.

Mais les experts de la marque d'appareils électroménagers et de nettoyage Shark Clean alertent sur cette méthode, qui serait en réalité "complètement fausse". "Si la tache paraît moins visible, elle est loin d'être effacée", indiquent-ils.

Selon eux, elle réapparaitra dès que le second liquide sera sec. "Même si la tâche parait s'éclaircir momentanément, verser du vin blanc sur une tache de vin rouge n'est ni efficace ni recommandé. C'est un peu comme vouloir corriger une tache en en créant une autre."

Selon eux, verser du vin blanc sur une tache de vin rouge pourrait ainsi avoir l'effet inverse, car le mélange pourrait fixer les pigments plus profondément dans les fibres. Même si cette astuce n'est pas recommandée, il est tout de même possible d'agir avant qu'il soit trop tard, et ce, sans avoir besoin de vider son verre de vin blanc sur la tâche !

La première chose à faire, que la tâche soir sur un vêtement ou sur la moquette, est de tamponner "immédiatement" la zone avec un chiffon propre ou un essuie-tout. Cela permet d'absorber le liquide et d'éviter qu'il ne s'incruste davantage. Vous pouvez ensuite recouvrir la tache d'une bonne couche de sel. Ce dernier absorbera le vin et empêchera la tâche de se fixer.

Après quelques minutes, aspirez le tout. Parmi les autres alternatives certifiées, les spécialistes proposent de "préparer une pâte avec trois doses de bicarbonate de soude pour une dose d'eau, appliquer sur la tache, laissez poser 30 minutes, puis tamponnez avec un chiffon propre."

Les taches de vin blanc sont généralement moins visibles que celles de vin rouge, mais elles peuvent, elles aussi, laisser des traces non désirées, particulièrement sur les tissus clairs. Comme pour le vin rouge, "plus vous agissez vite, plus le nettoyage sera facile", rappelle Shark Clean. Après avoir tamponné l'excédent avec un chiffon propre, saupoudrez de bicarbonate de soude, laissez agir 10 à 15 minutes, puis aspirez, conseille d'abord l'entreprise.

Vous pouvez aussi mélanger du liquide vaisselle et de l'eau tiède, puis appliquer la mixture sur la tache et tamponnez doucement jusqu'à ce qu'elle s'estompe avant de rincer à l'eau claire. La dernière astuce ? Mélanger à parts égales du vinaigre blanc et de l'eau, appliquer sur la tache, tamponner délicatement, puis rincer. Au choix !