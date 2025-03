L'Ice Tea bientôt introuvable en rayon ? Lipton met fin au suspense

La marque Lipton a annoncé la fin de la commercialisation de sa boisson la plus connue, l'Ice Tea Pêche. Interloqués, les consommateurs ont peiné à y croire. Linternaute.com l'a donc contactée pour en savoir plus...

"C'est une grosse erreur", "Je suis dégoutée", "Je n'y crois pas !". Les adeptes de la marque Lipton se sont réveillés avec une très mauvaise nouvelle. Sur ses réseaux sociaux, la marque a annoncé en grande pompe mettre fin à la commercialisation de sa boisson la plus vendue : l'Ice Tea pêche.

Suivi du texte "Nous sommes désolés pour le désagrément causé. Ne vous inquiétez pas, le reste des saveurs sont toujours là pour vous rafraîchir", le post relayé par de nombreux médias n'a pas manqué de choquer les consommateurs. Et pour cause, cette boisson est le troisième soda le plus vendu en France avec plus de 14 millions d'unités achetées chaque semestre, selon les chiffres de BFMTV.

Autant dire que l'annonce nous a intrigué, tant par son timing que par son contenu, l'Ice Tea Pêche étant le produit phare de la marque et la déclinaison la plus connue (et appréciée ?) des consommateurs ! Pour confirmer cette information de la plus haute importance, Linternaute.com a donc rapidement contacté la marque britannique. "Nous sommes ravis de l'enthousiasme et du buzz générés, qui témoignent de la popularité du Lipton Ice Tea Pêche auprès de ses nombreux adeptes" se félicite-t-elle avant de rétablir la vérité. "Cependant, nous souhaitons rassurer tout le monde : il s'agissait d'une simple blague ! Bien sûr, le Lipton Ice Tea Pêche reste disponible et continuera d'être produit". De quoi rassurer les fans de la boisson !

© Adobe Stock

Mais alors pourquoi avoir fait une annonce si étrange ? "Nous ne sommes pas encore le 1er avril ? Oups, nous avons inversé les dates", a tenté de justifier la marque dans un post publié quelques heures plus tard. "Nous allons envoyer une surprise à ceux qui ont eu les meilleures réactions", annonce également Lipton. Alors 1er avril en avance, ou vraie blague complètement ratée, la réponse ne sera peut-être jamais connue. Une chose est néanmoins sûre : la concurrente du Fuze Tea a réussi un joli coup marketing !

Quelques semaines plus tôt, c'est l'application linguistique Duolingo qui avait eu recours au même processus de publicité en annonçant "la mort" de Duo, leur mascotte en forme de hibou vert fluo. Mais leur communication autour de l'événement avait duré plusieurs jours et était même remonté jusqu'au compte X (ex-Twitter) de la chanteuse britannique Dua Lipa qui s'était amusée à jouer sur la proximité du nom de la marque avec son pseudonyme d'artiste.