"Une baisse générale de la fiabilité": les aspirateurs de cette marque populaire sont les pires selon 60 Millions de Consommateurs

C'est l'une des marques d'électroménager les plus connues au monde, pourtant, elle vient d'être épinglée pour son manque de fiabilité.

Porté par l'explosion du airfryer, le marché du petit électroménager a fait partie des seuls secteurs en expansion au cours de l'année 2024. Les aspirateurs ont aussi connu une belle croissance en 2024 avec 7 % d'augmentation des ventes et un chiffre d'affaires global en progrès de 25 %, révèle une étude Consumer Pulse NielsenIQ x GfK publiée en janvier 2025.

Parmi les marques d'aspirateurs les plus connues, on peut citer Rowenta, Electrolux, Bosch, Philips ou encore Samsung. Alors comment faire son choix parmi les centaines de références que ces marques proposent ? Pour les départager, le magazine 60 Millions de Consommateurs a mené une longue enquête basée sur trois grands critères : l'efficacité, la durabilité et la disponibilité des pièces détachées.

Alors que les marques Rowenta et Miele dominent très largement le classement avec un taux de fiabilité supérieur à 95 %, elles sont suivies par Hoover, dont 87 % des aspirateurs ne sont jamais tombés en panne au cours des 12 dernières années. Loin derrière Moulinex, Electrolux, Tornado, Bosch ou encore Samsung, c'est l'une des marques préférées des Français qui se classe en 10e position. Avec une note générale de 10,3/20, Dyson déçoit les spécialistes à cause de sa "baisse générale de fiabilité". Seuls 70 % de ses aspirateurs ne sont jamais tombés en panne, déplorent les consommateurs dans un questionnaire rempli pendant l'enquête. Un an plus tôt, le magazine avait déjà regretté les prix délirants de la société anglaise. Il faut donc compter 300 € au minimum pour se procurer un appareil qui a 30 % de chances de tomber en panne régulièrement…

© Adobe Stock-redpixel

Même en ayant écopé de cette note très moyenne, Dyson n'est pas la moins bien placée. Elle est suivie de LG et de son tout petit 7.4/20. Les appareils de la marque coréenne sont épinglés pour n'être fiables que dans 60 % des cas. Et les pièces détachées nécessaires à la réparation déçoivent aussi. Elles ne sont disponibles que pendant 10 ans après la fabrication de l'aspirateur (contre 13 ans chez Dyson et 15 ans chez Rowenta).

Mais ces mauvaises évaluations ne semblent pas entacher la réputation des deux marques pour autant, bien au contraire ! Dyson est même auréolé d'un beau 8/10, égal à la note de popularité de Rowenta ! LG est, de son côté, noté 7,7/10. Impressionnant également.

Le magazine français conclu tout de même son propos en expliquant que les aspirateurs traîneaux, ou filaires, ont une meilleure fiabilité que les aspirateurs balais. Et dans la plupart des cas, les aspirateurs robots équipés de batteries sont globalement moins fiables que les deux autres catégories réunies. De quoi faire un choix éclairé la prochaine fois que votre appareil tombera en panne...