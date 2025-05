On a testé le nouveau service "Visio Store" de Decathlon - Plus besoin de faire la queue en magasin

Decathlon vient de développer un nouveau service permettant de découvrir les produits que l'on souhaite acheter, sans avoir besoin de se rendre en magasin. Linternaute.com l'a testé.

Pour la troisième année consécutive, Decathlon est l'enseigne préférée des Français en 2025. Aves ses produits exclusifs et son rapport qualité-prix souvent très attractif, la marque française est plébiscitée par une grande partie des sportifs du dimanche comme des champions en puissance. Si bien que les magasins sont régulièrement pris d'assaut, notamment le week-end. Il faut ainsi parfois patienter plusieurs minutes pour pouvoir discuter avec un conseiller. On l'a tous vécu, dénicher un vendeur à travers les rayons bleus et blancs ressemble alors à une version shopping de "Où est Charlie ?".

L'enseigne française a donc eu l'idée de lancer un concept innovant. Le processus est simple : prendre rendez-vous sur le site internet de Decathlon et échanger avec un vendeur spécialisé. Pendant une visio en direct, il peut montrer les équipements qui intéressent le client et surtout les tester devant lui.

Face à la réussite du service lancé il y a deux ans avec les vélos uniquement, Decathlon a élargi le dispositif nommé "Visio Store" à d'autres sports et loisirs cette année. On peut désormais prendre rendez-vous pour découvrir plus de 200 équipements de golf, de fitness, de trottinette, mais aussi de camping et de randonnée.

Plusieurs salles ont été aménagées pour donner au client une sensation d'immersion totale. Intéressés par un tapis de course d'entrée de gamme, nous avons pu le voir en action dans une grande salle ressemblant à s'y méprendre à un appartement. Cette présentation est rendue possible par une caméra 360 capable de suivre le vendeur au gré de ses déplacements, à quelques caprices près, la faute à un concept lancé à peine quelques jours plus tôt. Juste à côté, une autre pièce est aménagée comme une véritable salle de sport pour découvrir les appareils de fitness. Mais il y a encore mieux...

Des salles différentes ont été aménagées pour découvrir les équipements © Decathlon

Decathlon s'est associé au géant Apple pour permettre aux campeurs de découvrir l'intérieur des tentes familiales grâce à la réalité virtuelle. Le vendeur enfile le casque Apple Vision Pro et c'est comme si vous y étiez. De quoi se rendre compte de la taille, de l'installation et de la luminosité de l'équipement sans avoir besoin de l'acheter et de le déballer chez soi. Un vrai plus !

"Les magasins ne sont pas toujours assez grands pour tester un vélo ou installer une tente", avoue le vendeur avec qui nous avons pris rendez-vous. "Là les clients peuvent prendre le temps, vraiment découvrir les appareils et poser des questions, presque comme s'ils y étaient." Taille, prix, installation… Tout est détaillé dans la présentation du vendeur. Ce dernier peut ensuite accompagner jusqu'à l'achat si le consommateur est convaincu, ou l'orienter vers un magasin dans lequel le produit est disponible à la vente.

Les gros points positifs du Visio Store ? Le prix et la rapidité. Nous avons pu obtenir un rendez-vous complètement gratuit du matin pour le début d'après-midi sans aucun souci. En moins de 20 minutes, nous avions posé toutes nos questions et repartions satisfaits de l'expérience.

Bien sûr, seuls les équipements assez onéreux sont disponibles sur le Visio Store. Ne vous attendez pas à pouvoir découvrir une raquette de badminton ou une simple paire de baskets à travers ce dispositif pour l'instant. L'univers de la course, très populaire ces derniers mois, devrait tout de même faire son arrivée en visioconférence très bientôt. "Le running intégrera la plateforme dans quelques mois", confirme le vendeur que nous avons rencontré. Il devrait être disponible au cours de l'été 2025, si on en croit les informations distillées par Decathlon.