C'est l'objet à proposer sur Vinted pour être sûr de faire une vente : nos placards en débordent

Les recherches pour ce petit objet du quotidien ont augmenté de 53 % en un an. Il ne fait aucun doute que vous en avez au moins un chez vous.

Plus de 12 ans après son arrivée en France, Vinted n'a jamais été aussi en vogue. Imaginée pour permettre aux particuliers de revendre leurs vêtements, la plateforme lituanienne autorise désormais les utilisateurs à vendre beaucoup plus d'objets. Électronique, beauté, livres ou encore bricolage et animaux, les catégories sont multiples.

Chaque année, au moment d'entrer dans l'automne, l'une d'entre elles devient d'ailleurs de plus en plus populaire. Il s'agit bien évidemment de la catégorie cuisine. Tartes à la citrouille, chocolats chauds, ou encore fondues, les utilisateurs de Vinted se préparent pour profiter des derniers mois de l'année comme il se doit. Un petit objet de cuisine, utilisé par tous, est d'ailleurs particulièrement recherché cette année. "Les recherches ont bondi de 53 % entre septembre 2024 et septembre 2025", indique Vinted.

Chocolat chaud, matcha, chaï latte ou pumpkin spice latte, à chacun son rituel d'automne, et à chacun sa tasse fumante ! Sans surprise, ce sont bien les recherches pour les mugs qui ont explosé cette année. Transparents, à messages, unis ou encore fantaisie… Il y en a pour tous les goûts, et pour tous les budgets. Les prix de vente sur la plateforme vont de l'euro symbolique, à 5 000 € pour les articles issus de collections rares ! Une belle source de motivation pour celles et ceux qui cherchaient encore une raison pour faire du tri dans leurs placards et leurs étagères.

© Thomas Hubert/SIPA

Et les mugs ne sont pas les seuls objets de la panoplie d'automne à s'arracher auprès des utilisateurs de Vinted. La plateforme confirme que les recherches pour les bougies parfumées ont augmenté de 116 % par rapport à septembre 2024. Les recherches pour les pyjamas ont, elle aussi, grimpé de 24 % par rapport à l'an dernier. De quoi être sûr de faire une vente rapidement, quelques mois avant la période des cadeaux de Noël !

Selon de nombreuses sources, le secteur de la seconde main a encore de très beaux jours devant lui. Une étude menée par la Fédération de la mode circulaire et le cabinet KPMG en juin 2025 estime par exemple que le marché européen de la mode de seconde main atteindra 31,3 milliards d'euros d'ici à 2030, "à condition d'un cadre réglementaire favorable, notamment en France avec les lois récentes, et d'investissements structurants de la part des entreprises et marques du secteur".