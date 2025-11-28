C'était le roi du papier peint : les 80 magasins installés partout en France pourraient fermer dans quelques jours

L'enseigne spécialisée dans la décoration envisage de fermer les portes de ses 80 magasins pour se concentrer sur la vente en ligne.

Le papier peint l'a vu naître mais pourrait bien aussi avoir signé sa fin. L'enseigne a su traverser les époques et les crises pour gagner l'ensemble du territoire mais pourrait bien être contrainte de bientôt baisser le rideau. Fort de son produit emblématique qui a été sa force (mais aussi sans doute sa faiblesse), le groupe avait su séduire les amateurs de décoration intérieure.

En témoignent ses 80 magasins implantés partout dans l'Hexagone ! De Brest à Toulouse, en passant par Lyon-Saint-Priest, Lille, Bordeaux-Mérignac, Montpellier-Lattes, Strasbourg, Nantes-Saint-Herblain, Marseille-Vitrolles ou Paris via un magasin basé à Ivry-sur-Seine, elle est l'un des visages de nos zones d'activité en périphérie des grandes villes. Mais confrontée à un marché en pleine mutation et à une concurrence toujours plus rude, notamment de la part des acteurs du discount, cette entreprise historique traverse une passe difficile.

Peut-être l'avez vous d'ailleurs connu sous son ancien nom, "Expo Papier Peint". Fondé en 1969, ce concept store spécialisé dans la décoration d'intérieur s'est d'abord focalisé sur le papier peint, son cœur de métier originel. Très tendance dans les années 70-80, le papier peint a inondé de nombreux intérieurs et survécu aux tendances, du papier peint ambiance disco psychédélique jusqu'à des modèles plus sobres en passant par les fameuses frises très à la mode au tournant des années 2000. Mais beaucoup moins aujourd'hui... Vous avez deviné ? Cette enseigne, c'est "4Murs" !

Malgré ses efforts d'adaptation, comme la transformation de certains magasins en concept-stores dès 2015, 4Murs peine aujourd'hui à trouver son public. L'ouverture d'un magasin concept store d'envergure dans son fief lorrain de Metz en 2022 devait marquer une nouvelle ère avec des papiers peints bien sûr mais aussi des tapis, du mobilier, des rayons déco, des produits pour enfant ou encore du "lifestyle". Il symbolise finalement les difficultés de l'enseigne. "Le magasin physique marque le pas, on n'arrive plus à trouver un équilibre de rentabilité. L'ultra discount évolue de plus en plus vite. Ce n'est pas conjoncturel, c'est une lame de fond", explique sans détour Christophe Ranchoup, directeur général de 4Murs, dans les colonnes du Républicain Lorrain.

© 4Murs

Face à ce constat alarmant, l'enseigne, qui compte encore 500 collaborateurs en France, a décidé de prendre le taureau par les cornes. Un plan de sauvegarde de l'emploi est en cours d'élaboration, avec à la clé la fermeture envisagée des 80 magasins physiques de la marque (voir la liste ici). L'objectif ? Opérer un "pivot digital très important" en se recentrant sur la vente en ligne, un choix stratégique fort pour cette entreprise historiquement ancrée dans le commerce physique de proximité.

Les négociations sont en cours avec les représentants du personnel, et le calendrier définitif devrait être connu début 2026. Dans quelques jours seulement, donc... Une chose est sûre : ce virage stratégique aura "des conséquences humaines importantes", comme le reconnaît Christophe Ranchoup. Mais pour 4Murs, il en va de la survie de l'entreprise dans un contexte de marché particulièrement tendu dans le milieu de la décoration. Après la fermeture de Casa et le redressement judiciaire d'Alinéa, d'autres enseignes comme Maisons du Monde ont fait part de difficultés ces derniers mois.