Ce produit fait disparaître toutes les taches d'huile sur les vêtements - il est vendu moins de 5 euros en grande surface

Dites adieu aux taches de gras sur vos vêtements favoris. Cette astuce facile et pas chère est devenue virale sur les réseaux sociaux grâce à son efficacité à toute épreuve.

Pas besoin de travailler dans un restaurant ou dans un garage automobile pour connaître les ravages que peut faire une simple tache d'huile. Même si l'on frotte pendant plusieurs minutes et que l'on passe le vêtement au lave-linge, il n'est pas toujours sûr que l'on pourra s'en débarrasser.

Savon de Marseille, liquide vaisselle, bicarbonate de soude… Pour sauver son pull préféré après un bon repas, il existe quelques remèdes de grand-mère plus ou moins efficaces. Une nouvelle solution, à laquelle peu de personnes avaient pensé, commence à faire de plus en plus de bruit sur internet. Efficace et pas chère, elle promet de venir à bout de toutes les taches de graisse sans frotter.

Une bouteille de shampooing sec © Batiste

En effet, lorsqu'il est appliqué généreusement, le shampooing sec absorbe le gras et fait disparaître les taches. Au bout d'une heure de pose, vous pouvez essuyer le tissu. Il devrait ressortir comme neuf, ou presque. Si toutefois vous décelez encore quelques traces de gras, un passage dans la machine à laver devrait suffire. Sur les réseaux sociaux, de nombreuses vidéos montrent des femmes et des hommes tester et valider cette astuce.

Cette idée, qui peut sembler surprenante au premier abord, est en fait tout à fait logique. À l'origine, le shampoing sec sert à absorber le sébum, donc le gras, sur les cheveux. Pour celles et ceux qui ne savent pas où se procurer ce produit miracle, pas d'inquiétude. Il s'agit d'un spray en bouteille vendu autour de 5 € dans toutes les grandes surfaces. On le trouve la plupart du temps au même rayon que le shampooing liquide habituel.

La terre de sommière, autre ingrédient souvent comparé au bicarbonate de soude, peut aussi être une alternative efficace pour venir à bout des taches grasses. Saupoudrez l'endroit ciblé, laissez cette argile poser une trentaine de minutes et passez le vêtement à la machine à laver et vous serez venu à bout des taches d'huile sans frotter. Cette méthode fonctionne sur les salissures récentes, mais aussi sur les plus anciennes.