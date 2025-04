Cette marque de vêtements ferme ses 51 magasins en France, voici où elle était installée

Clap de fin pour cette célèbre marque de vêtements implantée partout en France. Ses 51 magasins ont dû fermer leurs portes soudainement.

"Merci pour votre confiance et votre soutien. À bientôt, ici ou ailleurs !". Après Camaïeu, C&A, San Marina, Kookaï ou encore Pimkie, une autre marque vient de subir la crise du secteur du vêtement. Déjà placée en redressement judiciaire en mars 2023, elle avait été sauvée in extremis en juillet suivant par le tribunal de commerce de Marseille. Mais cette fois, rien ne pourra l'aider, elle doit mettre la clé sous la porte "immédiatement" et définitivement.

Déjà emputée de plus d'une cinquantaine de magasins suite à la décision de 2023, l'enseigne française vient cette fois d'être placée en liquidation judiciaire. Devant le tribunal de commerce, l'entreprise a demandé à poursuivre son activité, mais a reçu "contre toute attente un délibéré contraire mettant à l'arrêt l'activité de la société et un licenciement des 280 emplois", regrette la direction dans un communiqué publié sur le site de l'enseigne, Kaporal.

Les établissements situés à Béziers, Boulogne sur Mer, Clermont-Ferrand, Dijon, Nancy ou Quimper ont ainsi donc dû fermer leurs portes instantanément. 45 autres villes sont concernées par cette fermeture soudaine. La liste complète des magasins est à retrouver sur le site web de Kaporal mais on peut aussi citer les boutiques de Mérignac-Soleil à Bordeaux, d'Odysseum-Montpellier, Villeneuve-d'Ascq, Angers Espace Anjou, Euralille, Limoges, Metz Waves, Nîmes-Cap Costières, Niort, Chambéry ou encore Vitrolles. A noter que les boutiques dites "Outlet" sont aussi concernées, les magasins situés à Miramas, Romans, Talange, Troyes ou encore Plan de Campagne ont aussi fermé leurs portes.

Créée par une famille marseillaise en 2004, Kaporal était spécialisée dans le travail du denim à prix abordable. Elle s'était ensuite diversifiée dans le commerce de vêtements et d'accessoires. Avant de subir la crise financière dont elle ne se relèvera pas, l'enseigne au "K ailé" avait connu son apogée en ouvrant 1 500 points de vente, dont des boutiques et des corners, dans 10 pays différents. En France, elle était montée jusqu'à 113 boutiques.

Fragilisée par l'épidémie de Covid-19 et la guerre en Ukraine, Kaporal avait pu être reprise par trois cadres du groupe en juillet 2023. À l'époque, ils prévoyaient la reprise de 78 magasins sur 85 et s'étaient séparés d'une centaine de collaborateurs. Le groupe français avait alors "travaillé sans relace pour se relever", a expliqué la direction dans un dernier message.

Cette fermeture pose une nouvelle fois la question de la crise violente qui frappe le secteur du prêt-à-porter en France. Avant elle, Camaïeu, Kookaï, Gap, Jennyfer, André, San Marina, Minelli, Pimkie, Comptoir des Cotonniers, Princesse Tam Tam et IKKS, en ont déjà connu des déboires financiers. Tandis que certaines marques comme Camaïeu et Jennyfer ont pu être reprises, d'autres comme Gap et Bayard ont cessé leur activité.