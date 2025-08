Taches de crème solaire sur les vêtements : cet ingrédient à moins d'un euro a le pouvoir de les faire disparaitre

Cette astuce toute simple permet de rattraper les taches de crème solaire sur les vêtements et les maillots de bain. Pas besoin de frotter !

Chaque été, le même problème se pose. Le soleil est de plus en plus agressif et nous devons nous enduire de crème solaire pour éviter les brûlures. Mais, malgré les formules "sans trace" ou "transparentes" développées par de plus en plus de marques, c'est inévitable : les résidus de crème solaire laissent des taches sur les vêtements. Leurs premières victimes sont les robes, chemises et T-shirts blancs, qui présentent ensuite des traces jaunes, comparables à la transpiration. Peu agréable…

Une fois les taches apparues, pas besoin d'essayer de passer les vêtements à la machine à laver. L'eau chaude fixera la couleur jaunâtre et le vêtement ne sera plus jamais propre. Un lavage à la main est déjà plus recommandé. Mais avant de passer à l'étape du lavage, un ingrédient caché dans toutes les cuisines peut aider à réduire la tache. Il s'agit de la poudre à lever, aussi appelée levure chimique.

Peu de gens le savent, mais la levure chimique, habituellement utilisée dans les gâteaux, a un pouvoir blanchissant. De plus, c'est un ingrédient très absorbant qui se charge de "manger" les corps gras contenus dans la crème, le tout sans demander d'effort de la part de celui qui nettoie. Son utilisation est très simple. Il faut d'abord humidifier légèrement la tâche avec un peu d'eau et la saupoudrer avec un paquet de levure chimique. Après avoir laissé agir 30 minutes, le linge peut être nettoyé dans la machine à laver sans danger.

© Adobe Stock

D'autres ingrédients magiques comme l'eau vinaigrée aident à faire disparaitre la crème solaire qui aurait imprégné les vêtements. Pour l'utiliser, il faut tremper les vêtements pendant une heure dans un bain d'eau chaude auquel on ajoute un peu de vinaigre. Ensuite, direction le lave-linge.

Vous pouvez aussi tenter d'appliquer du liquide vaisselle "ultra-dégraissant" sur les zones tachées. Dans tous les cas, il est recommandé de s'attaquer à la tâche dès qu'elle se forme. Si elle a l'opportunité d'imprégner les fibres du tissu en profondeur, elle risque d'être impossible à enlever. Ces astuces sont toutes utilisables sur l'élasthanne, composant principal des maillots de bain.