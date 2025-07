Steve Jobs et Barack Obama le savaient bien : voici ce que cela signifie de toujours porter les mêmes vêtements, selon la psychologie

Pourquoi Steve Jobs, Mark Zuckerberg ou Barack Obama portaient-ils très souvent la même tenue ? Loin d'être anodine, cette habitude révèle des aspects intéressants de leur personnalité, selon les experts en psychologie.

Le choix de la garde-robe peut vite devenir un casse-tête, que ce soit dans un cadre professionnel, pour un rendez-vous important ou un événement familial. Pourtant, certaines personnalités iconiques comme Steve Jobs avec son célèbre col roulé noir, ou Mark Zuckerberg et son éternel t-shirt mais aussi Barack Obama lors de ses campagnes électorales ont fait le choix de porter continuellement le même type de tenues. Mais que révèle cette habitude sur leur personnalité ? Les experts en psychologie se sont évidemment penchés sur la question.

La première raison est celle liée à la "fatigue décisionnelle". Plus nous prenons de décisions, plus notre énergie mentale diminue. Une étude publiée en 2016 dans PNAS a montré, grâce à des scanners cérébraux, que l'activité du cerveau diminue au fil du temps lorsque les individus passent plusieurs heures à prendre des décisions, reflétant un déclin de leur énergie mentale. "Nous prenons entre 10 000 et 40 000 décisions par jour. Plus nous consacrons d'énergie à des tâches sans importance, moins il nous en reste pour les choix importants", explique Bob Pozen, maître de conférences au MIT.

Un constat partagé par Barack Obama en 2012. "Je ne porte que des costumes bleus ou gris, j'essaie de réduire au minimum le nombre de décisions à prendre. Je ne veux pas en prendre en rapport avec ce que je porte ou ce que je mange, parce que j'en ai trop à prendre par ailleurs. Vous devez mettre en place une routine, ne pas être distrait par des choses triviales pendant votre journée".

Place à l'efficacité ! C'était aussi l'idée de Steve Jobs selon son biographie autorisée : "Je ne veux pas m'embêter tous les jours avec ce que je dois porter, donc j'ai les mêmes jeans et le même pull noir". Mais ce n'est pas tout !

"Choisir de toujours porter les mêmes vêtements donne souvent un sentiment de cohérence et de sécurité", souligne Catherine Joubert, psychiatre et co-autrice du livre "Déshabillez-moi, psychanalyse de nos comportements vestimentaires". Ce choix peut découler du besoin d'avoir une apparence facilement reconnaissable, un code vestimentaire distinctif pour renforcer leur image de marque. Un autre aspect psychologique important concerne le besoin de contrôle. Pour certaines personnes, simplifier sa garde-robe est un moyen facile de réduire l'anxiété et d'avoir une plus grande stabilité au quotidien.

Cependant, la psychiatre met en garde : porter toujours les mêmes vêtements peut aussi être un signe de détresse émotionnelle. "La fixité d'une tenue vestimentaire peut être le support d'une identité vacillante. Se regarder dans un miroir et se voir toujours semblable devient une façon de renforcer une identité fragile. Ce qui revient à croire, inconsciemment, que changer de style, ce serait risquer de ne plus être le même", précise-t-elle, interrogée par les Dernières Nouvelles d'Alsace. Certaines personnes adoptent aussi cette habitude en raison d'un manque de motivation ou d'un état dépressif qui les conduit à négliger leur image. Dans ces cas, changer de garde-robe peut être un premier pas vers un meilleur bien-être psychologique.