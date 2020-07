Taylor Swift : "Folklore" dévoilé à minuit, tout savoir sur cet album

La chanteuse Taylor Swift vient d'annoncer que son huitième album, baptisé "Folklore", serait mis en ligne ce vendredi 24 juillet 2020.

[Mis à jour le 23 juillet 2020 à 17h00] C'est (presque) une surprise : le huitième album de Taylor Swift sera dévoilé à minuit, ce vendredi 24 juillet 2020 (il sera donc 6 heures du matin en France) ! C'est la chanteuse qui a fait cette annonce quelques heures seulement avant ce rendez-vous, sur les réseaux sociaux. "Un album tout nouveau composé de chansons dans lesquelles j'ai versé tous mes caprices, mes rêves, mes peurs et mes pensées", écrit-elle à ses fans. Pour elle, sortir cet album au milieu de la crise liée à la pandémie de coronavirus allait de soi. "L'époque dans laquelle nous vivons ne cesse de me rappeler que rien n'est garanti. Mon instinct me dit que si vous faites quelque chose que vous aimez, vous devriez simplement le mettre au monde. C'est le côté de l'incertitude avec lequel je peux me rallier", écrit-elle dans un texte accompagnant son annonce.

Un huitième opus baptisé Folklore, et qui comportera 16 chansons (17 sur l'édition deluxe en version physique), qu'elle a créé en s'isolant. Taylor Swift a par ailleurs travaillé avec plusieurs artistes, comme Bon Iver ou l'auteur et producteur Jack Antonoff. Sur la pochette du disque, en noir et blanc, on découvre Taylor Swift au milieu d'une forêt. Il y aura d'ailleurs huit éditions différentes de ce disque, avec des pochettes différentes. Une bonne nouvelle pour les fans de la chanteuse, qui avait dévoilé en février dernier le clip de The Man, dans lequel elle apparaissait métamorphosée en homme.

Surprise Tonight at midnight Ill be releasing my 8th studio album, folklore; an entire brand new album of songs Ive poured all of my whims, dreams, fears, and musings into. Pre-order at https://t.co/zSHpnhUlLb pic.twitter.com/4ZVGy4l23b — Taylor Swift (@taylorswift13) July 23, 2020

Le clip de The Man

"Je serai l'homme". Dans son dernier clip, celui de "The Man", Taylor Twift est méconnaissable. Et pour cause, la chanteuse a été transformée, à grand renfort de maquillage, en homme. La vidéo, mise en ligne le jeudi 27 février 2020 sur YouTube, a visiblement surpris plus d'un fan de la star, nombreux n'ayant pas reconnu leur idole avant la fin du clip, où on découvre les artifices qu'il a fallu pour faire de Taylor Swift... Tyler Swift. Il faut dire que la transformation est impressionnante.

Chef d'entreprise, fumeur impoli et citoyen peu respectueux, joueur de tennis hargneux ou père hypocrite... Au bureau, sur un yacht ou en soirée entouré de femmes en petite tenue, la version masculine de Taylor Swift est exécrable et se veut le reflet des hommes d'aujourd'hui. Ou au moins, un certain type d'hommes. Autre cliché, à la fin de la vidéo, "58 ans plus tard", le vieux Tyler Swift épouse une très jeune femme. Le tout doublé par l'acteur américain Dwayne Johnson. "C'est la première vidéo que j'ai entièrement dirigée", a commenté la chanteuse sur son compte Instagram en partageant la vidéo. Et le résultat est bluffant.