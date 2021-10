Orelsan : la date de sortie de son nouvel album, Civilisation", dévoilée

ORELSAN. Le rappeur Orelsan annonce la sortie de son nouvel album baptisé "Civilisation", en novembre prochain.

[Mis à jour le 26 octobre 2021 à 12h02] Cet automne est celui d'Orelsan. Après avoir publié son documentaire, Montre jamais ça à personne, le rappeur dévoile le nom et la date de sortie de son prochain album : Civilisation, à paraître le 19 novembre 2021. Une annonce faite sur les réseaux sociaux, accompagnée de trois images : la pochette et l'arrière du disque, avec sa tracklist. Civilisation comptera quinze morceaux, dont trois collaborations, avec son comparse Gringe, mais aussi avec The Neptunes et Skread.

Sur les réseaux sociaux, Orelsan distillait depuis plusieurs mois des indices sur la sortie de son prochain album, avec notamment la publication d'une photo en studio aux côtés justement du producteur Skread le 4 septembre 2021. Inutile de préciser que l'annonce des dates de sa tournée en 2022 confirmait l'hypothèse de l'arrivée prochaine d'un disque. C'est désormais officiel.

CIVILISATION

CIVILISATION

Nouvel Album le 19/11/21

"Si je vous disais que normalement, c'était perdu d'avance", lance Orelsan dans la bande-annonce de Montre Jamais ça à personne, son documentaire dévoilé vendredi 15 octobre 2021 sur la plateforme Amazon Prime Video. Un film qui revient sur l'irrésistible ascension d'un "mec de province" devenu "numéro 1 dans le rap", rassemble des archives vidéo personnelles, filmées depuis ses débuts, depuis son appartement ou son premier job aux plus grandes salles de concert françaises.

Dans le documentaire en six épisodes, co-réalisé par Clément Cotentin et Christophe Offenstein, on découvre Orelsan côté coulisses donc, mais aussi "ses potes", le tout raconté par son petit frère, Clément, qui a filmé et conservé ces archives depuis vingt ans. Parmi les proches que l'on découvre dans le film, Skread, Ablaye, Gringe et certains membres de sa famille, mais aussi des artistes comme Soprano, Akhenaton, Oxmo Puccino, Stromaé ou Gims.

"C'est un truc de fou" : également dans l'actu d'Orelsan, une nouvelle tournée ! Après avoir annoncé sur les réseaux sociaux qu'il repartait sur les routes, le rappeur français vient d'en donner le détail : le Orelsan Tour débutera le 15 janvier 2022 à Caen, pour se terminer à Vienne le 29 juillet 2022. Comme annoncé il y a quelques mois, l'artiste sera de passage par Paris, avec quatre dates à l'AccorHotels Arena les 16, 17 et 18 mars 2022.

La billetterie de toutes ces dates de concert ouvrait en préventes ce mercredi 6 octobre 2021. Pour obtenir un précieux sésame et venir applaudir l'interprète de La fête est finie, rendez-vous sur le site officiel de la tournée d'Orelsan, par ici. Côté tarif, comptez entre 40 euros la place en fosse et 50 euros en catégorie 1. Après l'ouverture des préventes sur le site d'Orelsan, il est possible d'acquérir des places sur le site de La Fnac, ou encore sur Seetickets en suivant les liens indiqués.

Après avoir annoncé quatre dates à l'AccorHotels Arena, Orelsan a dévoilé l'intégralité des villes dans lesquelles il se produira en concert. Retrouvez la liste complète :

TOURNEE 2022

TOURNEE 2022

RDV Demain 10h sur https://t.co/3NisuDOdVg On ouvre la billetterie. Qui vient où ?

Cette fin 2021 est définitivement celle d'Orelsan. Le rappeur, qui repartira donc en tournée en 2022, a évidemment agité les foules qui attendent avec impatience le successeur de La fête est finie, son dernier album sorti en 2017. Il faut dire qu'Orelsan avait donné l'eau à la bouche de ses fans en dévoilant, au début de l'été, le titre Millions, en collaboration avec Ninho. Après des semaines de théories en tout genre, l'artiste a finalement annoncé la sortie de son nouvel album, Civilisation, le 19 novembre 2021.