PNL : Ademo devant la justice, que risque le rappeur ?

PNL. Après son interpellation le samedi 5 septembre dans le XIVe arrondissement de Paris, Ademo, moitié du groupe phénomène PNL, doit être jugé ce mercredi 14 avril pour "usage de stupéfiants", "outrage" et "rébellion".

[Mis à jour le 14 avril 2021 à 12h57] Ademo devant les juges. Le rappeur, moitié du groupe de rap phénomène PNL, doit être jugé ce mercredi 14 avril 2021, à 11 heures par le tribunal correctionnel de Paris. Le procès, initialement prévu en janvier, avait été reporté. Les faits qui lui sont reprochés se sont déroulés en septembre 2020 dans le quartier d'Alésia, dans le quatorzième arrondissement de Paris. Tarik Andrieu, le vrai nom d'Ademo, est jugé pour "usage de stupéfiants", "outrage" et "rébellion". Les avocats du rappeur, William Bourdon et Vincent Brengarth, n'ont pas souhaité faire de commentaire à l'AFP avant l'audience.

Selon le code pénal, l'"usage illicite de l'une des substances ou plantes classées comme stupéfiants est puni d'un an d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende" ; "l'outrage à l'égard d'un agent dépositaire de l'autorité publique est puni de : 1 an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende" et "la rébellion est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende."

Ademo interpellé à Paris

Les vidéos de l'arrestation musclée d'Ademo, moitié de PNL, avaient fait le tour des réseaux sociaux. Samedi 5 septembre, en fin de journée, le rappeur a été brutalement interpellé près du métro Alésia, dans le XIVe arrondissement de Paris. Sur plusieurs vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, on apercevait l'artiste se faire menotter brutalement par plusieurs policiers l'ayant plaqué au sol. Tarik Andrieu, le vrai nom d'Ademo, avait été placé en garde à vue au commissariat parisien du XIVe arrondissement pour "usage de stupéfiants", "outrage" et "rébellion", a appris l'AFP de source judiciaire. Selon Le Parisien, qui a pu se procurer le procès verbal, "il était 17h50, ce fameux samedi, lorsqu'une patrouille en camionnette sérigraphiée aperçoit un couple à l'angle de la rue Alésia et de l'avenue du Maine. La femme tient une poussette avec un enfant en bas âge, et l'homme semble rouler une cigarette. 'Une forte odeur caractéristique de cannabis'".

S'en suit une interpellation musclée, filmée par des passants et publiée quasiment en direct sur les réseaux sociaux. Libéré le lendemain de son interpellation, le rappeur est jugé pour ces trois chefs d'accusation. "L'intéressé, à l'issue de sa garde à vue, s'est vu délivrer une convocation devant le tribunal correctionnel pour y répondre des chefs d'usage de stupéfiants, d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique et de rébellion", indique dimanche soir le parquet de Paris, cité par Franceinfo. Selon un récit policier de l'interpellation relayé par 20Minutes, "une patrouille a vu Ademo en train de rouler une 'cigarette artisanale', ressemblant à un joint de cannabis, l'a 'interpellé verbalement' avant de vouloir contrôler son identité.

Ademo se serait montré 'agressif verbalement' et aurait refusé de se soumettre au contrôle d'identité." Selon la même source, citée par le journal, le rappeur de Corbeil-Essonne aurait alors lancé aux policiers : "Vous avez de la chance d'être quatre, venez on a va à l'abri, je fais des sports de combats et je vous prends un par un comme des hommes !". Ademo aurait résisté à l'interpellation et insulté les forces de l'ordre. Selon la source policière citée par 20Minutes, au commissariat du XIVe où il a été emmené, "Ademo aurait à nouveau 'provoqué un policier en lui proposant de se retrouver sur un ring pour un combat de boxe'".