PNL aux Ardentes : le retard de trop ? Les festivaliers outrés

PNL. Le duo PNL s'est produit vendredi 8 juillet au festival Terres du son et le samedi 9 juillet aux Ardentes, en Belgique. Deux concerts qui ont scandalisé bien des festivaliers.

"On en parle de la prestation merdique de PNL aux Ardentes ?" Sur Twitter, trois jours après le concert du duo au festival belge Les Ardentes, la colère ne retombe pas. En cause ? La prestation des deux frères : près d'une heure de retard pour une demi-heure de show. PNL était programmé le samedi soir, à 23h30, pour un concert devant durer jusqu'à une heure du matin. "C'était vraiment abusé, aucun respect pour le public, pour les fans, aucune excuse pour 1h de retard, ils partent comme des voleurs après 6 chansons, même pas de rappel. Aucunes valeurs ce duo, je les adorais vraiment mais très très très déçue", écrit une (ex) fan sur Twitter.

Face à ce live jugé scandaleux par les internautes, le public de la scène Phoenix n'a pas pris la peine de rester, en témoignent de nombreuses vidéos postées sur Twitter. A la fin du concert de PNL, le duo s'est même fait huer par la foule. Pour calmer le jeu, N.O.S. a lancé au micro : "Petit message de fin, prenez soin de vous, soyez heureux dans vos vies. Vivez la vie, elle passe chaque jour", sous les sifflets du public, visiblement déçu et en colère.

Rah oe PNL aux Ardentes l'ambiance bizarre pic.twitter.com/g0n6eXRpap — RapAtlas (@RapAtlas_) July 9, 2022

PTDRRR nan ctrop je plaind ceux qui sont venu pour PNL pic.twitter.com/ME9EVo6yLS — DaBabybel (@DaBabybel) July 11, 2022

Et à Ademo de tenter de reprendre leur tube Au DD, à capela, sans même que le public ne prenne la peine de l'accompagner. La veille, au festival Terres du son, à Monts en Inde-et-Loire, PNL avait débuté son live avec... 1h30 de retard, provocant également la colère des festivaliers. "C'est la conjonction de deux phénomènes. Le groupe était en retard et on a eu un incident technique qui a freiné le départ du show", justifient dans la Nouvelle République Arnaud Guédet et Franck Fumoleau, les deux organisateurs de Terres du son.