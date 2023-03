Louane : qui est son compagnon Florian Rossi, le père de son bébé ?

LOUANE. Depuis 2018, la chanteuse Louane est en couple avec Florian Rossi, avec qui elle a eu une petite fille, née en 2020.

"L'amour", légende Louane sur Instagram, en commentaire d'une photo d'elle aux côtés de Florian Rossi, l'homme avec qui elle est en couple depuis 2018. Si la chanteuse, star du film La famille Bélier, rediffusé ce vendredi 10 mars 2023 sur M6, a toujours mis un point d'honneur à garder sa vie privée, privée, celle-ci a récemment été marquée par l'arrivée d'une petite fille, Esmée, née en 2020 de son union avec Florian Rossi. Le couple s'est récemment affiché ensemble à la Fashion Week parisienne en juin dernier, ou, l'année d'avant, aux NRJ Music Awards, devant une foule de photographes.

Florian Rossi est né le 14 juillet 1990. Musicien, il joue de la guitare ou du piano. Compositeur et producteur, il a notamment collaboré avec de nombreux artistes comme Stromae, Kendji Girac, Aya Nakamura ou Soprano. Inconditionnel soutien de Louane, il partage régulièrement sur les réseaux sociaux des actualités de la chanteuse, comme ses concerts ou sorties musicales.

Louane dans La famille Bélier

En 2013, la jeune Louane participe à la deuxième saison de The Voice, sur TF1. Très prise par le télécrochet, elle avait alors dû ruser pour passer les castings du film qui fera exploser sa notoriété auprès du public français : La famille Bélier. C'est pourtant sa participation au concours de chant qui avait attiré l'attention du réalisateur du film, Éric Lartigau.

"Je n'avais pas le droit de sortir. J'étais confiée à des gens. Et donc on avait dû mentir, désolée TF1, en disant que j'étais malade comme un chien, que j'avais besoin d'aller voir un médecin pour que je puisse passer les essais de La famille Bélier", racontait Louane dans un entretien accordé à 50 minutes Inside, en mars 2021.

La jeune femme décroche le rôle : celui de Paula Bélier, une adolescente de seize ans, seul membre entendant d'une famille de sourds. Ses parents sont incarnés à l'écran par Karin Viard, François Damiens. Pour l'occasion, Louane apprend le langage des signes. Le film est un immense succès avec près de 7,5 millions d'entrées en France. Et l'artiste, désormais actrice, de dérocher le prix Lumière du meilleur espoir féminin et le César du meilleur espoir féminin.

Louane, jeune maman d'une petite fille

Après des mois (des années ?) de silence, Louane faisait en juin 2020 son retour sur les réseaux sociaux pour annoncer une grande nouvelle. "Ça fait très longtemps que vous ne m'avez pas vue sur les réseaux et vous m'avez beaucoup manqué", commençait Louane dans une vidéo postée sur son compte Instagram officiel, sur lequel elle communiquait sur sa vie professionnelle uniquement. "Je reviens aujourd'hui pour vous parler d'un truc un peu spécial", ajoutait la jeune chanteuse, qui explique que désormais, son compte professionnel et son compte personnel vont fusionner, donnant accès à ses fans à des publications jusqu'ici restées réservées à ses proches. Sur cette fameuse page Instagram, on découvre donc le compagnon de Louane, l'artiste Florian Rossi (dont l'identité n'avait avant ça jamais été officialisée), mais aussi le prénom de leur fille, née en mars 2020 : Esmée.

La chanteuse Louane était apparue au défilé Jean-Paul Gaultier, mercredi 22 janvier 2020, au Théâtre du Châtelet à Paris, dévoilant son baby-bump et officialisant donc sa grossesse. Avant cette sortie remarquée, sa dernière apparition publique remontait à septembre 2019, lorsqu'elle avait participé à l'opération Charity Day, à Paris. Quelques jours plus tôt, elle était venue sur le plateau de l'émission Clique, de Mouloud Achour sur Canal+, pour répondre aux attaques grossophobes dont elle avait été victime. Après ça, silence radio. Jusqu'à la création de ce nouveau compte Instagram.

Louane et la mort de ses parents

Les apparitions de Louane sont régulièrement l'occasion pour elle de se confier sur la perte de ses parents, quand elle avait 16 ans, alors qu'elle rencontrait le succès grâce à sa participation à The Voice, sur TF1. Son père, puis sa mère, malades, sont morts brutalement à un an d'intervalle. "Je pense que j'ai été très très bien entourée. Et puis je me suis vachement enfermée dans le travail, parce que j'avais besoin de faire autre chose. Et je pense que clairement, le fait de pouvoir me concentrer sur l'album, partir vite en tournée... Je pense que ça m'a vachement sauvée", confie la jeune femme dans l'émission Sept à Huit, diffusée samedi 14 mai 2022 sur TF1.

"Ca a retardé les choses en terme de deuil évidemment et je pense que j'ai éclaté un peu plus tard. Mais sur le moment, ça m'a donné de la force, ça m'a tenu en place et ça m'a permis d'avancer", ajoute Louane face caméra. Et de se souvenir : "Je pense aussi que grâce à ça, même si j'ai tardé à faire mon deuil, il a été vachement plus doux."