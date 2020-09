Freeze Corleone : qui est le rappeur et pourquoi fait-il polémique ?

La Licra et le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, condamnent certaines paroles du rappeur Freeze Corleone et promettent des poursuites judiciaires pour "apologie du nazisme et antisémitisme".

"Ces propos sont inqualifiables." Sur les réseaux sociaux, la polémique enfle autour du rappeur Freeze Corleone, épinglé pour les paroles de certaines de ses chansons. Et des fans de rap aux plus hautes sphères de l'Etat, le débat est lancé. Sur Twitter, la Ligue Internationale Contre le Racisme et l'Antisémitisme (Licra), a épinglé l'artiste pour "antisémitisme, complotisme, apologie d'Hitler, du IIIe Reich et du terroriste Mollah Omar" et demande "à l'ensemble des acteurs partenaires de prendre leurs responsabilités", y compris son label, Universal Music. Un message auquel a répondu le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, quelques minutes plus tard sur le même réseau social.

"Apologie du nazisme et antisémitisme... Ces propos sont inqualifiables. À ma demande, le ministère de l'Intérieur étudie au plus vite les recours juridiques pour poursuivre leur auteur. D'ores et déjà, j'appelle Facebook et Twitter à ne pas diffuser ces immondices", écrit le "premier flic de France" sur Twitter en légende d'un extrait vidéo de la chanson Baton Rouge, sortie en 2018. "J'arrive déterminé comme adolf dans les années 30", rappe par exemple son interprète. Des accusations à l'encontre de Freeze Corleone qui ne datent pas d'hier, nombreux étant les internautes à l'avoir déjà épinglé pour racisme ou antisémitisme.

Né le 6 juin 1992 aux Lilas en Seine-Saint-Denis, Freeze Corleone, Issa Lorenzo Diakhaté de son vrai nom, s'est fait connaître avec son collectif, le 667, également surnommé la Ligue des Ombres. Il sort son premier album, À la recherche de la daillance, en 2010 et commence à se faire une place dans le paysage rap francophone et impose la musique drill dès 2016. Drogue, théories du complot... Les textes de Freeze Corleone font régulièrement polémique. Mais sur YouTube, chacun de ses clips attire des centaines de milliers de curieux, d'adeptes ou de détracteurs... Y compris place Beauvau.