Barbara Pravi : la France peut-elle gagner l'Eurovision ?

BARBARA PRAVI. A en croire les pronostics des bookmakers, la chanteuse Barbara Pravi, qui représente la France à l'Eurovision le 22 mai prochain, pourrait décrocher la victoire.

[Mis à jour le 12 mai 2021 à 10h24] Ce serait du jamais du depuis 1977 : une victoire de la France au concours européen de l'Eurovision. La chanteuse Barbara Pravi, porte-drapeau tricolore à la compétition qui se tiendra le 22 mai prochain à Rotterdam, est en tête des pronostics des bookmakers.

Avec 18% de chances de remporter l'Eurovision selon ces paris, la jeune chanteuse et sa chanson Voilà, devance ainsi Malte, représenté par Destiny et Je me casse et la Suisse, dont le porte drapeau, Gjon's Tears clôture le podium avec son titre Tout l'univers. Les bookmakers ont fait leurs pronostics sur les répétitions de l'Eurovision, qui ont déjà débuté à Rotterdam, sur la scène de la Ahoy Arena, où se tiendra le concours la semaine prochaine.

Née Barbara Piévic le 10 avril 1993 à Paris, Barbara Pravi a déjà été sous les feux des projecteurs en 2016, dans le spectacle Un été 44. Il a trois ans, la chanteuse, signée chez le label Capitol, enchaine les concerts en première partie de Florent Pagny. En 2018, Barbara Pravi sort son premier album, qui porte son nom. Parallèlement, la jeune femme écrit pour d'autres artistes, de Julie Zenatti à Yannick Noah.

Quant à l'Eurovision et ces rouages d'une chanson qui marche, Barbara Pravi a de quoi rendre les Français optimistes puisque c'est elle qui a coécrit les deux derniers titres défendus par la France à l'Eurovision Junior : la chanson J'imagine de la jeune Valentina, victorieuse du concours Eurovision Junior en novembre dernier, ainsi que le tube Bim bam toi de Carla Lazzari, qui avait décroché la cinquième place l'année précédente.

"Elle ramasse la flèche laissée par Edith Piaf ou Barbara et l'envoie encore plus loin." C'est avec ces termes qu'André Manoukian évoque Barbara Pravi, la nouvelle porte-drapeau tricolore à l'Eurovision. Samedi 30 janvier 2021, la jeune artiste a été désignée à l'unanimité par le public et le jury français de l'émission, diffusée sur France 2, pour représenter la France au concours européen de la chanson, qui se tiendra le 22 mai prochain, à Rotterdam. Il faut dire que la chanteuse de 27 ans, avec ses airs d'Edith Piaf et son charme résolument français, était la grande favorite du programme "Eurovision France, c'est vous qui décidez !", présenté par Stéphane Bern et Laurence Boccolini.

C'est donc Barbara Pravi qui sera l'ambassadrice de la France à l'Eurovision, avec un titre baptisé Voilà, qui s'inscrit dans la chanson française, sur les pas d'un Brel ou d'une Barbara. Le jury de l'émission en a d'ailleurs eu les yeux humides, à la fin de la prestation de la jeune chanteuse, qui n'en est pas à son coup d'essai.

Avec son titre Voilà, Barbara Pravi portera haut le drapeau tricolore et la chanson française à l'Eurovision 2021. "Ecoutez moi, moi la chanteuse à demi. Parlez de moi, à vos amours, à vos amis. Parler leur de cette fille aux yeux noirs et de son rêve fou. Moi c'que j'veux c'est écrire des histoires qui arrivent jusqu'à vous", chante la jeune artiste dans cette chanson, digne héritière des plus grands titres de la chanson française. "C'est tout ce que j'écoute, la chanson française classique. Aznavour, Brel, Barbara... et ce sont tellement mes références et mes influences que pour moi c'est une grâce de pouvoir représenter la France avec une chanson comme celle-là", confie d'ailleurs l'artiste à BFMTV.

Et si on la compare à Edith Piaf, Barbara Pravi ne pourrait s'en agacer. "Je la comprends, la comparaison. Je suis toute petite, on a quelque de chose de commun dans la coupe de cheveux, et je pense que ça tient au fait que je suis assez mince, assez frêle, et que j'ai une voix qui porte beaucoup", explique-t-elle à la télévision d'information en continu.