"Mort de Tonton David : un décès brutal, un album à venir"

TONTON DAVID. Le chanteur de reggae Tonton David est décédé à 53 ans, d'un AVC, mardi 16 février 2021. Ses enfants ont organisé une cagnotte pour financer ses obsèques et un album posthume.

Sommaire Tonton David mort d'un AVC

Biographie de Tonton David

Qu'était devenu Tonton David ?

La femme et ses enfants de Tonton David L'essentiel Tonton David est mort mardi 16 février, à l'âge de 53 ans, a fait savoir sa famille à l'AFP. Selon les informations du Républicain Lorrain, le chanteur a été victime d'un AVC en descendant d'un train en gare de Metz.

Le chanteur, star dans les années 1990, notamment pour ses tubes Chacun sa route, Peuples du monde, Allez leur dire ou Le Blues des racailles, avait poursuivi sa carrière loin des projecteurs, des mondanités et loin de ses succès de jeunesse.

Tonton David ne s'était pas arrêté de chanter. Il avait sorti 5 albums dans les années 2000, le dernier datant de 2009, et continuait à se produire régulièrement sur de petites scènes. Selon les informations du Monde, le chanteur était en train d'enregistrer son dixième album.

Après sa disparition, sa famille organise une cagnotte pour récolter des fonds destinés aux obsèques et à la parution de ce disque posthume.

Suivez sur notre fil d'actualité les dernières infos et derniers hommages rendus à Tonton David.

10:52 - L'incroyable succès de l'album "Allez leur dire" En 1993, la sortie du disque Allez leur dire change la vie de Tonton David. Celui qui tourne ça et là avec ses amis de scène et de studios devient un chanteur populaire. L'album est propulsé en haut du classement des meilleures ventes, son single Sûr et Certain s'écoule à lui-seul à 350 000 exemplaires. 10:38 - Tonton David engagé politiquement à sa façon Le chanteur français apparaissait sur les plateaux de télé ou sur scène avec un sourire et une bonne humeur sont il semblait jamais se départir. Mais ses textes touchaient aussi à des thèmes sérieux, malgré les airs joyeux du reggae ou du sound system. La chanson Sûr et Certain lui permettra d'évoquer les discriminations et les discours d'un courant de la droite nationalistes française qui ciblaient les habitants des Dom-Tom pour leur manque d'assimilation en métropole. Maquillage des bavures policières, Falsification de l’histoire, écrivait-il aussi, dans cette chanson à l'air entraînant. 10:22 - Quand les Inconnus s'inspiraient de Tonton David pour un sketch Tonton David n'avait semble-t-il pas vraiment apprécié, mais son titre Peuples du monde ("Nous sommes issus d'un monde qui a beaucoup souffert, nous sommes issus d'un peuple qui ne veut plus souffrir) avait été parodié par le trio comique des Inconnus. Les trois comédiens, très coutumiers de détournement de chansons dans les années 1990, avaient reproduit l'air de la chanson et modifié les paroles pour se moquer du chanteur. Avec un succès retentissant, mais qui n'aura pas nuit à l'image de Tonton David. 10:04 - Tonton David, une figure pour de nombreux artistes français Si Tonton David n'est pas resté au sommet des charts pendant des décennies, il restera comme une référence pour de nombreux artistes de sa génération. Ses collaborations parlent d'elles-mêmes : le populaire chanteur a travaillé avec des dizaines de musiciens de renoms, dont Yovo M’Bouéké, et Tyrone Downie, ancien compagnon de route de Bob Marley. Il avait collaboré avec Massilia Sound System, Djamatik, Réel Killa, Kulu Ganjah, De nombreux musiciens venant du Sound System auront écouté les tubes populaires et les chansons plus intimistes de Tonton David, qui a amené un nouveau ton au reggae français. 09:50 - Tonton David est mort à 53 ans Tonton David s'est éteint, à l'âge de 53 ans ce mardi, ont indiqué un de ses enfants et son ancien manager à l'AFP, dans la soirée. Un peu plus tôt, la famille avait affirmé auprès du Républicain Lorrain que le chanteur était hospitalisé à Nancy dans un état critique, en raison d'un AVC en gare de Metz, mais bien vivant. Les rumeurs sur sa disparition avaient été révélées plus tôt dans la journée : plusieurs médias, dont Le Mouv, avaient indiqué que le pionnier du reggae était décédé, tandis que des proches de l'artiste, dont Pierpoljak et Nuttea, présentaient leurs condoléances sur Instagram. 09:21 - Une cagnotte pour Tonton David Omar Sy, qui avait déjà exprimé sa tristesse sur Twitter, a partagé mercredi le lien d'une cagnotte organisée par les quatre enfants du chanteur. "Face à ce départ brutal, nous ne possédons pas les moyens de lui offrir l'hommage qu'il mérite de par la place qu'il aura laissé dans nos coeurs et dans le paysage musical francophone. De ce fait, nous organisons la présente cagnotte afin de récolter les fonds nécessaires pour son départ", peut-on lire dans le descriptif de la cagnotte, qui servira à financer "les frais funéraires" et "la sortie de son dernier album Un Job ou un Bizz". 17/02/21 - 23:41 - L'INA se souvient de Tonton David FIN DU DIRECT - C'est avec un extrait d'interview datée de 1999 que l'Institut national de l'audiovisuel (INA) a décidé de rendre hommage à Tonton David, au lendemain de l'annonce de sa mort. "Tonton David est mort hier à l'âge de 53 ans. Il laisse derrière lui une œuvre enjouée mais aussi engagée, dont il témoigne dans cet entretien en 1999", peut-on lire en légende de la vidéo postée sur Twitter. DISPARITION. "Le vrai ghetto, c'est de ne pas ressentir le besoin de savoir". Connu notamment pour son tube "Chacun sa route", Tonton David est mort hier à l'âge de 53 ans. Il laisse derrière lui une oeuvre enjouée mais aussi engagée, dont il témoigne dans cet entretien en 1999. pic.twitter.com/PT2Tp3uGBm — Ina.fr (@Inafr_officiel) February 17, 2021 17/02/21 - 23:17 - En Moselle, l'hommage des footballeurs à Tonton David Il n'y a pas que le monde de la musique qui a rendu hommage au chanteur décédé brutalement mardi 16 février. Comme le rapporte le Républicain lorrain, les footballeurs locaux ont fait part de leur émotion après l'annonce de la mort de Tonton David. Il faut dire que le chanteur était un supporter fidèle. "Il aimait le foot 'rural' pour son ambiance et sa convivialité", explique notamment Emmanuel Fichter, le président de l’AS Bettborn, au quotidien régional. Et de renchérir : "Il appréciait beaucoup l’esprit familial des petits clubs."

En savoir plus

L'annonce est désormais a été officialisée via l'AFP tardivement le mardi 16 février : Tonton David est mort a confirmé l'un des enfants de l'artiste à l'agence. Les causes exactes de sa disparition n'ont pas été communiquées par l'entourage de l'artiste. Mais d'après plusieurs sources, le chanteur de 53 ans, originaire de la Réunion et vivant en Lorraine, aurait perdu la vie des suites d'un AVC survenu le dimanche 14 février, alors qu'il descendait d'un train en gare de Metz. D'après Le Républicain Lorrain, Tonton David était depuis hospitalisé dans un état de mort cérébrale à Nancy. Les médecins l'auraient alors maintenu en vie le temps de pouvoir laisser ses proches lui faire leurs adieux. L'annonce de son décès, avant même d'être confirmée vers 21 heures par sa famille proche, avait suscité dans la journée une vague d'hommages sur les réseaux sociaux. De nombreuses personnalités, dont Pierpoljak, Nuttea, Omar Sy ou encore Abd Al Malik, se sont publiquement exprimés sur Twitter pour exprimer leur vive émotion.

Né le 12 octobre 1967 à La Réunion, David Grammont de son vrai nom, s'est fait connaître dans les années 1980 avec le Sound System High Fight International, qui rassemblait plusieurs artistes, dont Nuttea. En 1994, avec son premier album, Allez leur dire, vendu à 350 000 exemplaires, il décroche une nomination aux Victoires de la musique. C'est après cette date que sa popularité explose avec la chanson Chacun sa route, utilisée dans le film à succès Un indien dans la ville. Tonton David était et restera l'un des pionniers du raggamuffin français, même s'il s'était fait plus discret ces dernières années.

Depuis son succès dans les années 1990, Tonton David était resté loin des feux des projecteurs. Dans les années 2000, le chanteur de reggae a quitté Paris pour s'installer à la campagne. Il sort un cinquième album, Babelou, en 2005, qui contient la chanson La gagne. Selon L'Est Républicain, David Grammont, le vrai nom de Tonton David, vivait depuis dans les environs de Saint-Avold, en Lorraine, avec sa femme et ses quatre enfants. "Je suis arrivé d'abord à Sarrebourg voilà une dizaine d'années car j'avais à l'époque besoin de me rapprocher de Bâle pour des raisons professionnelles. J'ai de la famille à Woippy, près de Metz, mais c'était surtout parce que je me sentais bien ici. Franchement, la Moselle, c'est exotique ! Je ne sais pas d'où ça vient, si c'est l'aspect frontalier ou autre chose, mais il règne ici un climat tout à fait particulier, qui rend la vie très agréable. Bon, et puis il faut bien reconnaître aussi que lorsqu'on a quatre enfants et une famille à nourrir, la vie est moins chère, hein…", confiait-il en 2016 au journal.

En 2017, Tonton David expliquait au Parisien plancher sur un nouvel album, qui devait sortir après l'élection présidentielle et où il parlerait politique. Passionné de cheval (il en possédait deux) il était également un fervent supporter du club de football le Sarreguemines F.C. "Aujourd'hui, c'est Sarreguemines, et aussi l'équipe de mon village. Paris ne me fait plus rêver", tranchait-il dans les colonnes du journal.

Loin de Paris, Tonton David vivait paisiblement dans l'est de la France avec sa femme, Marion et ses quatre enfants : Samuel, Zachary, Salomé et Théo Grammont, le vrai nom du chanteur. "Maintenant, mon planning est plein : la musique, les chevaux, le PMU, le foot à Sarreguemines et ma femme qui me fait la gueule", s'amusait Tonton David dans les colonnes de l'Est Républicain. Ce sont ces quatre enfants qui ont créé ​​​une cagnotte pour récolter des fonds. "Face à ce départ brutal, nous ne possédons pas les moyens de lui offrir l'hommage qu'il mérite de par la place qu'il aura laissé dans nos coeurs et dans le paysage musical francophone. De ce fait, nous organisons la présente cagnotte afin de récolter les fonds nécessaires pour son départ", peut-on lire dans le descriptif de la cagnotte, qui servira à financer "les frais funéraires" et "la sortie de son dernier album Un Job ou un Bizz".