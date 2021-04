Spleen mis en examen pour "viol" et "agressions sexuelles" : ce que l'on sait

SPLEEN. L'ancien candidat de "The Voice", Spleen, a été mis en examen pour "viol" et "harcèlement moral" envers deux femmes ainsi que pour "agression sexuelle" à l'égard d'une troisième.

L'affaire Spleen prend un tout autre tournant. Le chanteur, ancien candidat de l'émission The Voice de TF1, a été mis en examen pour "viol" et "harcèlement moral" envers deux femmes, ainsi que pour "agression sexuelle" à l'égard d'une troisième, rapporte l'AFP de source judiciaire, confirmant une information du magazine Neon. En novembre dernier, ce même média révélait de nombreuses accusations dont faisait l'objet l'artiste. Spleen, qui est donc mis en examen et relâché sous contrôle judiciaire, l'est également pour "captation ou transmission d'images à caractère sexuel sans consentement", révèle la même source, évoquant une quatrième victime.

Au total, cinq femmes accusent le chanteur Spleen de faits similaires. L'audience, qui devait se tenir début 2021, a été renvoyée pour être jointe au dossier d'instruction, selon des sources proches du dossier à l'AFP. Dans son enquête publiée dans le sillage du #Musictoo (le #Metoo dans la musique), le magazine Néon mettait en lumière la ressemblance des faits et actes décrits par les victimes présumées de Spleen, accusé de les avoir contraintes à des séances photos ou vidéo, avant, pour certaines des plaignantes, de les agresser sexuellement ou de les violer. Selon l'AFP, l'avocate de Spleen "conteste les faits."