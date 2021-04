Mort de Patrick Juvet : les causes du décès non éclaircies, une autopsie demandée

19:40 - La mort d'une icone disco

Né le 21 août 1950 à Montreux, en Suisse, il avait participé en 1973, au Concours Eurovision de la chanson en représentant la Suisse avec Je vais me marier, Marie et termine à la 13e place. En 1975, il fait la rencontre du musicien Jean Michel Jarre, avec qui il collaborera sur 21 titres, dont Magic, Faut pas rêver et surtout son tube Où sont les femmes ?, tous extraits de l'album Paris by Night.