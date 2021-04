Mort de Black Rob : de quoi est décédé le rappeur américain ?

BLACK ROB. Après la disparition brutale de DMX, c'est un autre poids lourd du rap américain qui s'en est allé : Black Rob, mort à 51 ans.

Une semaine après la disparition brutale de DMX, c'est un autre visage du rap US qui s'en va : celui de Black Rob, mort à 52 ans samedi 17 avril au Grady Memorial Hospital à Atlanta, rapportent plusieurs médias américains, dont le New York Times. Black Rob, de son vrai nom Robert Ross, est né le 12 juillet 1969 à Buffalo, dans l'État de New York. Il était l'une des figures incontournable du label Bad Boy, lancé par Sean Combs, alias P. Diddy aux côtés de the Notorious B.I.G. Black Rob s'était fait un nom dans cette maison de disques grâce à des titres comme Whoa ! ou Can I Live.

Selon son ami et ancien membre de Bad Boy, Black Rob est mort d'un arrêt cardiaque, rapporte le New York Times. Le rappeur avait de nombreux problèmes de santé depuis plusieurs années, notamment du diabète, un lupus, souffrait d'insuffisance rénale et a été victime de plusieurs accident vasculaires cérébraux. Depuis l'annonce de la mort de Black Rob, une semaine après DMX, les hommages sont nombreux sur les réseaux sociaux, où Missy Elliott, Busta Rhymes ou LL Cool J saluent la mémoire d'un poids lourds du rap US.