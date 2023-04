Mort de Harry Belafonte : les hommages au chanteur et militant des droits civiques

Chanteur, comédien et militant pour les droits humains dans le monde, Harry Belafonte est mort mardi 25 avril 2023 à New York, suscitant une vague d'hommages.

[Mis à jour le 26 avril 2023 à 09h46] Il était et restera l'un des visages du militantisme pour les droits humains aux États-Unis et dans le monde : Harry Belafonte, chanteur de légende et comédien, est mort mardi 25 avril 2023. Il était âgé de 96 ans et s'est éteint à son domicile de l'Upper West Side, à Manhattan, des suites d'une insuffisance cardiaque congestive, annonce son agent de publicité dans un communiqué de presse.

Après l'annonce de sa disparition, inévitablement, c'est un torrent d'hommages sur les réseaux sociaux. Le président Joe Biden salue un "Américain révolutionnaire qui s'est servi de son talent, sa notoriété et sa voix pour racheter l'âme de notre Nation". Né en 1927 "lorsque la ségrégation était la norme de la société américaine", Harry Belafonte a "consacré toute sa vie à briser les barrières et à combler les divisions", ajoute le dirigeant démocrate, qui vient d'annoncer sa candidature à sa réélection en 2024.

"Harry Belafonte était une légende qui brisait les barrières et utilisait sa plateforme pour élever les autres", écrit de son côté Barack Obama, évoquant "son sourire et son style caractéristiques." Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres écrit lui qu'"en plus de toucher des millions de gens grâce à son charme inimitable et son charisme dans la musique, le cinéma et le théâtre, M. Belafonte avait dédié sa vie à lutter pour les droits humains et contre l'injustice sous toutes ses formes". Des artistes comme John Legend ont également salué la mémoire de Harry Belafonte, saluant ses chansons "subversives" et "révolutionnaires."

Qu'était devenu Harry Belafonte, le "roi du Calypso" ?

Né le 1er mars 1927 à Harlem, dans la ville de New York, fils d'immigrants antillais, Harry Belafonte avait brisé les barrières raciales dans l'Amérique des années 1950, devenant une figure incontournable du militantisme pour les droits civiques aux États-Unis. Proche de Martin Luther King, il s'était également illustré dans des œuvres caritatives en Afrique, où il était également un ardent opposant à l'apartheid. On lui doit des titres comme Banana Boat (Day-O), Island in the Sun, Jamaica Farewell, Jump in the Line ou encore Coconut Woman. Mais l'artiste afro-américain était aussi connu pour être un fervent militant des droits civiques aux États-Unis et dans le monde.

Proches d'hommes politiques comme J.F. Kennedy dans les années 60, Martin Luther King ou Nelson Mandela, Harry Belafonte aura été engagé jusqu'à la fin de sa vie. En 2013, il avait reçu le prix Ambassadeur de la conscience de la part d'Amnesty International pour son engagement de militant en faveur des droits de l'Homme, puis apporté son soutien à Bernie Sanders aux primaires du Parti démocrate américain en 2016. En 2021, il avait été fait Chevalier de la Légion d'honneur par l'ambassade française aux États-Unis.

De quoi est mort Harry Belafonte ?

Le chanteur, comédien et militant Harry Belafonte est mort, mardi 25 avril 2023. Il était âgé de 96 ans. Dans le communiqué de presse annonçant sa disparition, son agent de publicité affirme que l'artiste est mort d'une insuffisance cardiaque congestive.

Qui étaient les épouses de Harry Belafonte ?

Le chanteur Harry Belafonte a épousé trois femmes. Il se marie avec la première, Marguerite Byrd (décédée en 1998), en juin 1948. Ensemble, ils sont deux filles, Adrienne et Shari, avant de divorcer en 1957. En secondes noces, l'artiste épouse Julie Robinson, avec qui il a de nouveaux deux enfants, David et Gina. Le couple divorce finalement en 2004. Quatre ans plus tard, Harry Belafonte épouse une troisième femme, la photographe Pamela Frank.