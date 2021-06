Laylow : ce que l'on sait de son nouvel album

LAYLOW. Le rappeur français Laylow annonce la date de sortie de son nouvel album, "L'étrange histoire de Mr. Anderson" ainsi que sa tracklist et ses collaborations.

"N'écoutez pas les gens qui veulent vous éloigner de vos rêves...". Laylow est de retour. Le rappeur originaire de Toulouse a annoncé la date de sortie de son nouvel album, baptisé L'étrange histoire de Mr. Anderson, attendu dans les bacs le vendredi 16 juillet prochain. "J'viens tout juste de finir mon album là, je sors du mastering, je suis content de manière sincère, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé, bref que Dieu bénisse vos mouvements créatifs et plus globalement, tout ce qui vous anime au plus profond de vous-même", écrivait l'artiste sur Twitter le 28 juin dernier.

Ce mercredi, Laylow dévoile la tracklist de L'étrange histoire de Mr. Anderson, accompagnée donc de la liste des (prestigieux) featurings de ce nouveau projet, qui compte Nekfeu, Damso, Hamza, Alpha Wann, Wit., Slowthai et Foushée. Un nouvel avant-goût prometteur pour les fans, déjà surpris par un film inattendu dévoilé par le rappeur le 4 juin dernier, annonçant la sortie prochaine de cet album très attendu après Trinity, certifié disque d'or. Un court-métrage réalisé par Osman Mercan, à la Tim Burton, dans lequel Laylow présentait son alter-ego, le fameux Mr. Anderson. Les fins connaisseurs de l'artiste y avaient alors décelé tout un tas d'indice sur ce nouveau projet...