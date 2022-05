Kendrick Lamar et "Mr. Morale & the Big Steppers" : tout sur son nouvel album

KENDRICK LAMAR. Après la sortie surprise de la chanson "The Heart Part 5", le nouvel album de Kendrick Lamar est paru ce vendredi 13 mai.

[Mis à jour le 13 mai 2022 à 11h01] Cinq ans que ses admirateurs attendaient : Kendrick Lamar est de retour avec un cinquième album, baptisé Mr. Morale & the Big Steppers et sorti ce vendredi 13 mai. Un disque annoncé il y a quelques semaines seulement par le rappeur californien, qui avait annoncé la bonne nouvelle à ses admirateurs en avril dernier, en répondant simplement à un tweet et indiquant la date de sortie de son nouveau projet.

Il s'agit de son premier disque depuis la sortie de Damn en 2017, qui avait rencontré un immense succès et avait même valu à son créateur le prix littéraire et journalistique Pulitzer (une première pour un artiste hip hop). Preuve de l'attente autour de la sortie de l'album Mr. Morale & the Big Steppers, Spotify et Apple Music, croulant sous les écoutes, ont connu cette nuit de nombreux bugs, en témoignent plusieurs internautes sur les réseaux sociaux.

Mercredi 11 mai, sur Twitter, Kendrick Lamar a dévoilé la pochette de son nouvel album, Mr Morales & The Big Steppers, composé de 18 titres, dont des featurings avec Baby Keem, Ghostface Killah, Kodak Black... Et sur la cover du disque, on découvre l'artiste de 34 ans portant une couronne d'épines, un pantalon kaki, un pistolet à la ceinture et un enfant dans les bras. Face à lui, une femme sur un lit, allaitant un bébé. Le média américain TMZ croit savoir qu'elle serait sa compagne de longue date, Whitney Alford et l'enfant que le rappeur tient serait leur fille de deux ans. Quant au bébé, il se pourrait que le couple ait caché (et révélé sur cette pochette) la naissance d'un nouvel enfant. De quoi attiser la curiosité des fans autour de ce nouvel album tant attendu.

Kendrick Lamar et le single The Heart Part 5

Avant la sortie tant attendue du successeur de Damn, Kendrick Lamar a dévoilé, le 9 mai, la chanson The Heart Part 5 et surtout son clip, visionné plus de 10 millions de fois en moins de 24 heures sur YouTube. Un morceau truffé de messages, qui reprend un sample de la chanson I Want You de Marvin Gaye et qui évoque différents sujets de société comme le racisme, la maladie ou la pauvreté.

Dans le clip de The Heart Part 5, Kendrick Lamar a utilisé la technique du morphing, ou deepfake et transforme son visage en OJ Simpson, joueur de football américain jugé et acquitté pour un double meurtre, le rappeur controversé Kanye West, la star du basket mort de façon tragique Kobe Briant, Will Smith, acteur adulé puis controversé depuis les Oscars, ou Nipsey Hussle, rappeur américain mort assassiné en mars 2019. Kendrick Lamar utilise chacune de ces figures pour dénoncer la violence et le fait de la banaliser, mais s'interroge aussi sur sa responsabilité en tant que rappeur dans la société.