Lollapalooza Paris 2023 : le récap et les photos du festival

LOLLAPALOOZA PARIS. La version parisienne du festival Lollapalooza était de retour les 21, 22 et 23 juillet pour une cinquième édition, à l'hippodrome ParisLongchamps.

La cinquième édition du festival Lollapalooza Paris aura été explosive. A en croire le compte Twitter de l'événement, 170 000 festivaliers se sont massés sur les pelouses de l'hippodrome ParisLonchamps, le temps de cette édition élargie sur trois jours, les vendredi 21, samedi 22 et dimanche 23 juillet 2023. Pour cette cinquième année, LollaParis avait misé sur des têtes d'affiche défiant toute concurrence.

On se souviendra longtemps des performances exceptionnelles de Lil Nas X et Rosalía : le chanteur et performer américain a déchaîné le public avec une scénographie et des danseurs impeccables, quand la chanteuse espagnole a donné une leçon de live, excellant en chant, comme en danse.

Si on se demande toujours ce qui justifie Kendrick Lamar en question, le nom ne faisant visiblement pas la performance scénique, on aura été séduit par le show d'Aya Nakamura, portée par une foule acquise, ou celui du groupe phénomène de rap sud-coréen, Stray Kids, qui clôturait la première soirée de fête, devant une foule hystérique.

Le récap photos du LollaParis 2023 :

L'histoire du Lollapalooza

Le festival Lollapalooza a été crée en 1991, par Perry Farrel, le leader du groupe Jane's Addiction. L'événement s'est imposé sur le continent américain comme le festival rock, punk et heavy metal de référence, avec des éditions aux Etats-Unis, au Brésil, en Argentine, au Chili et à Berlin. Le festival est racheté par Live Nation, multinationale considérée comme le plus gros organisateur d'événements musicaux du monde. En France, l'entreprise américaine organise déjà trois festivals, le Main Square d'Arras, I Love Techno de Montpellier et le Download Festival de Paris, crée en 2016. "Live Nation voulait continuer à développer son activité sur les festivals en France" a assuré Angelo Gopee qui ne parle pourtant pas de concurrence.

"Je ne suis pas sûr que les Vieilles Charrues, ni même Solidays, We Love Green, Rock en Seine fassent venir des artistes comme David Guetta, Calvin Harris ou Ariana Grande" se défend-il avant de trancher : "Entre tous ces festivals, il y a une place pour nous, avec des artistes que nous sommes les seuls à pouvoir proposer". Historiquement, le Lollapalooza a été le tremplin d'origine des mastodontes du rock que sont les Rage Against The Machine, Nine Inch Nails, Soundgarden ou encore Pearl Jam. "Le Lollapalooza, c'est le plus grand festival du monde, qui réunit 120 000 spectateurs par jour à Chicago chaque été" explique-t-il.