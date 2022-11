Enola : "bouleversante", la candidate de la Star Academy nommée

ENOLA COSNIER. Après une évaluation saluée par les larmes de ses professeurs et de ses camarades, Enola se retrouve tout de même sur le banc des nommés de la Star Academy.

[Mis à jour le 16 novembre 2022 à 19h02] Enola sur le banc des nommés. Cette semaine à la Star Academy, les évaluations auront connu leur lot de larmes. Nommée aux côtés de cinq autres élèves, Enola a raté de peu le ticket pour la finale de l'émission de TF1, remis à Louis, son ami. La jeune femme avait repris la chanson My Man, de la comédie musicale Funny Girl, avant de réciter un poème en guise de récit de sa Star Academy, seconde épreuve de ces évaluations. Enola avait pourtant mis tout le monde d'accord.

"Elle m'a bouleversée", confie Laure Balon, qui a trouvé Enola "scotchante" dans son interprétation. "La deuxième partie était parfaite de A à Z", a renchéri le professeur de danse Yanis Marshall, qui avoue lui avoir mis 20, le premier de la saison. Mais ces compliments n'auront pas suffit, Enola se retrouve en danger cette semaine et risque l'élimination samedi, sur TF1.

Qui est Enola, candidate de la Star Academy ?

Depuis maintenant plusieurs semaines, la jeune femme montre son tempérament perfectionniste aux téléspectateurs, quitte à en agacer certains, en témoignent les commentaires en ce sens sur les réseaux sociaux. En parlant de réseaux sociaux, Enola n'y est d'ailleurs pas inconnue... L'élève avait su son admission à la Star Academy lors d'un prime de Danse avec les Stars. Nikos Aliagas l'avait cueillie sur le plateau où elle était dans le public. Les adeptes du réseau social TikTok avait alors reconnu une certaine "Enola Cox", son pseudo sur cette plateforme où elle multiplie les covers et autres reprises.

Enola Cosnier, 21 ans, est originaire de Bordeaux et compte plusieurs milliers d'abonnés sur ces réseaux. Si elle suit une formation de comédie musicale aux cours Florent, la Star Academy va bouleverser ses prochains mois. Lors du premier prime, Enola Cosnier s'est illustrée sur une reprise de Barbara Pravi, où elle a cumulé émotion et force vocale. Sa technique et sa justesse (malgré une petite fausse noté avouée et pardonnée) ont séduit le jury pour ce premier prime. Le début d'une longue aventure à la Star Academy ?

Enola à la Star Academy

Comme bon nombre des élèves de la promotion 2022 de la Star Academy, Enola a elle aussi rêvé du château de Dammarie-les-Lys. "J'en rêve depuis petite fille, je la regardais avec ma maman. C'est donc très difficile d'ancrer ça dans la réalité, dans ma réalité, de réaliser que j'y suis", confiait-elle à Paris Match, soulignant "l'euphorie" de son entrée dans l'enceinte de l'émission culte : "En arrivant au château hier soir, c'était l'euphorie absolue, on a poussé des cris incontrôlés dont on aura sûrement honte en voyant les images plus tard. Mais je dois vous prévenir : le château est plus petit en vrai qu'à la télé !"

Perfectionniste et saluée par les téléspectateurs comme par les professeurs après sa première prestation sur le plateau de la Star Ac', Enola réussira-t-elle à tirer son épingle du jeu lors des évaluations et des prochaines soirées sur TF1 ?