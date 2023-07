Mort de Tony Bennett : qu'était devenu le chanteur, qui avait 96 ans ?

Le crooner américain de légende Tony Bennett est mort à 96 ans, annonce son agent ce vendredi 21 juillet.

[Mis à jour le 21 juillet 2023 à 17h30] Il était l'un des derniers crooners de légende : le chanteur et musicien américain Tony Bennett est mort, à 96 ans, annonce son agent ce vendredi 21 juillet 2023. Crooner par excellence, il avait offert à la musique mondiale plus de 70 albums durant son immense carrière, débutée en 1949. Tony Bennett est mort dans sa ville natale de New York, a annoncé son agente Sylvia Weiner auprès de l'Associated Press. En 2016, Tony Bennett avait été diagnostiqué de la maladie d'Alzheimer, ce qui avait été rendu public seulement 2021. Toutefois, dans son communiqué de presse relayé par la presse américaine, son agente ne donne pas plus d'informations sur les circonstances précises de sa disparition.

Devenu l'un des crooners les plus célèbres du monde, dans le sillage de Frank Sinatra, Tony Bennett n'a jamais vraiment quitté le devant de la scène. En 2003, il est apparu brièvement dans le film Bruce tout-puissant, avant de sortir, trois ans plus tard, un album de duos avec d'immenses stars comme Stevie Wonder, Barbra Streisand, Elton John, Céline Dion, Sting, Michael Bublé, ou George Michael. Sa dernière grande collaboration restera celle avec Lady Gaga, sur l'album Cheek to Cheek, paru en 2014.

De quoi est mort Tony Bennett ?

Le chanteur et musicien américain Tony Bennett s'est donc éteint à son domicile de New York, ville d'où il était originaire. Âgé de 76 ans, il était atteint de la maladie d'Alzheimer, qui causait chez lui des troubles de la mémoire. Sa maladie n'avait été rendue publique qu'en 2021. Toutefois, l'agente de l'artiste, Sylvia Weiner, n'en dit pas plus sur les circonstances précises de la mort de Tony Bennett.

Biographie courte de Tony Bennett

Né le 3 août 1926 dans le Queens à New York, Tony Bennett grandit dans une famille italo-américaine. Très jeune, il se passionne pour le jazz et commence à chanter dès ses dix ans. Il intègre la High School of Industrial Art à New York, où il étudie la musique et la peinture. Enrôlé dans l'armée américaine en 1944, il participe à la fin de la Seconde guerre mondiale et à la libération de camps de concentration nazis. Après plusieurs années en Allemagne, il rentre aux Etats-Unis et sort son premier grand succès, le morceau Because of You, sorti en 1951.

Figure pacifiste, Tony Bennett s'engage en faveur des droits civiques. Au sommet de sa gloire dans les années 1950 et 1960, il connaît plus tard un passage à vide et succombe presque à une overdose de cocaïne en 1979. Il s'offre un comeback réussi dans les années 1980 et conquiert un nouveau public. Auteur de plus de 70 albums tout au long d'une carrière de 70 ans, Tony Bennett restera l'un des artistes les plus populaires de sa génération. Multi-récompensé (il compte quelque 20 trophées aux Grammy Awards !), sa chanson phare, I Left My Heart in San Francisco, a même été incluse dans le Grammy Hall of Fame.

Dans ses dernières années, il collabore avec de nombreux artistes populaires, de Mariah Carey à Lady Gaga en passant par Diana Krall, Aretha Franklin ou Amy Winehouse.

Les femmes de Tony Bennett

Dans sa vie, Tony Bennett a eu deux épouses : la première est Patricia Beech, étudiante en arts de l'Ohio et fan de jazz, qu'il avait connue l'année précédente après une soirée dans une discothèque à Cleveland et qu'il épouse le 12 février 1952. Ensemble, ils ont deux fils, Danny et Dae, nés en 1954 et 1955. Le couple se sépare en 1971. Cette année-là, il devient le compagnon de l'actrice Sandra Grant, avec qui il a deux filles, Joanna, née en 1970 et Antonia, née en 1974. Le couple se sépare en 1984.

En 2007, Tony Bennett épouse en secondes noces une certaine Susan Crow, une philanthrope de 40 ans sa cadette. Tous deux s'étaient rencontrés lors d'un concert : il avait 60 ans, elle, 19.