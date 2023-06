Herbert Léonard hospitalisé : ce que l'on sait de sa santé

Le chanteur français Herbert Léonard a été hospitalisé à Fontainebleau, en réanimation. Sa femme donne de ses nouvelles.

Herbert Léonard hospitalisé. Le chanteur français né à Strasbourg en 1945 a dû annuler deux concerts, après avoir été hospitalisé, en réanimation, d'abord à l'hôpital de Fontainebleau, puis dans "une structure hospitalière plus spécialisée", annonce l'épouse de l'artiste et acteur, Cléo Léonard, sur la page Facebook officiel de son époux. "Herbert qui était en spectacles en Belgique tout ce dernier week-end prolongé a dû annuler 2 des 3 séances prévues pour raison de santé", commence-t-elle dans ce message.

Et d'expliquer les raisons de l'état inquiétant de santé de Herbert Léonard : "Un microbe (que les hospitaliers traquent) a encore pris possession d'Herbert et sa recherche et sa localisation sont l'essence même de l'Hôpital. Voilà la dérangeante nouvelle concernant notre ami Herbert pour aujourd'hui." Ces dernières années, Herbert Léonard a connu plusieurs problèmes de santé, notamment une embolie pulmonaire et des complications de Covid-19.