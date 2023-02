Jaafar Jackson : qui est le neveu de Michael Jackson, qu'il incarnera dans un biopic ?

JACKSON. Le jeune Jaafar Jackson, neveu du Roi de la pop, incarnera Michael Jackson à l'écran, dans un biopic baptisé "Michael" et réalisé par Antoine Fuqua.

Jaafar Jackson pour incarner son oncle. L'homme de 26 ans, neveu de Michael Jackson, a été choisi par le réalisateur Antoine Fuqua pour incarner le Roi de la pop dans un biopic qui lui est consacré, baptisé Michael. "Il était clair qu'il est la seule personne à pouvoir assumer ce rôle", a déclaré le producteur du film, Graham King, dans un communiqué de presse relayé par l'agence Reuters, ajoutant avoir "hâte que le monde le voie sur grand écran en tant que Michael Jackson".

Jaafar Jackson est né le 25 juillet 1996. Il est le plus jeune fils de Jermaine Jackson, frère aîné de Michael Jackson également chanteur et producteur, et d'Alejandra Oiaza, femme d'affaires colombienne qui a eu deux enfants avec un autre frère de Michael Jackson, Randy. Jaafar Jackson a débuté la musique et la danse très jeune, dès l'âge de 12 ans. En 2019, il sort son tout premier (et unique à ce jour) single, baptisé Got Me Singing.

"Jaafar incarne mon fils. C'est tellement merveilleux de le voir perpétuer l'héritage Jackson d'artistes et d'interprètes", a de son côté déclaré Katherine Jackson, mère de Michael Jackson, dans le même communiqué de presse. "Je reste humble et je suis honoré de donner vie à l'histoire de mon oncle Michael. A tous les fans du monde entier, à bientôt", a écrit Jaafat Jackson sur son compte Instagram. Pour l'heure, la date de sortie du biopic Michael.

De quoi parlera le biopic sur Michael Jackson ?

La production du film baptisé Michael doit débuter en 2023, explique-t-on dans un communiqué de presse diffusé par l'agence Reuters. Mais alors, de quels aspects de la vie du Roi de la pop parlera le biopic d'Antoine Fuqua ? Michael explorera "l'homme compliqué qui est devenu le roi de la pop", a déclaré le studio Lionsgate dans le même communiqué. Le film comprendra "tous les aspects" de sa vie et ses performances les plus remarquables qui l'ont mis sur la voie pour devenir une icône dans le monde musical", a-t-il ajouté.

Mais qu'en est-il des aspects les plus controversés de la vie de Michael Jackson, notamment ses accusations de pédophilie ? Selon l'agende Reuters, le sujet n'est "pas directement abordé", tout comme celui du documentaire Leaving Neverland, sorti en 2019 et qui rassemblait les témoignages de Wade Robson et James Safechuck, qui accusent le chanteur d'abus sexuels.