Youssoupha : son hymne de la France à l'Euro bientôt remplacé ?

ECRIS MON NOM EN BLEU. Le rappeur Youssoupha, qui a signé l'hymne de l'équipe de France de football pour l'Euro 2021, "Ecris mon nom en bleu", divise.

[Mis à jour le 27 mai 2021 à 11h54] La chanson de Youssoupha sera-t-elle ou non l'hymne des Bleus à l'Euro 2021 ? La question divise depuis la sortie, mercredi 19 mai, du titre Ecris mon nom en bleu, publiée par la Fédération française de football comme étant l'hymne de l'équipe de France pour le championnat européen qui débute le 11 juin prochain. Mais depuis sa sortie, la chanson du rappeur de 41 ans divise.

Invité de la matinale de France Inter ce jeudi 27 mai 2021, un autre poids lourd du rap français s'est exprimé sur le sujet : "Je ne sais pas qui l'a appelé pour faire un hymne ? Vu que c'est pas un rappeur... Il n'est pas dans le top, ça fait longtemps qu'il n'a rien fait d'extraordinaire, donc bon. Et la chanson n'est pas terrible du tout ! Coup d'épée dans l'eau !" Et à Noël Le Graët de renchérir dans Le Parisien et de sous-entendre qu'il pourrait y avoir une autre chanson pour les l'équipe de France à l'Euro, expliquant que Ecris mon nom en bleu "n'est pas l'hymne des Bleus."

"Écris mon nom en Bleu, Crie mon nom en Bleu !" Le rappeur Youssoupha a dévoilé, mercredi 19 mai 2021, l'hymne de l'équipe de France de football pour l'Euro 2021. Intitulée Ecris mon nom, cette chanson a été écrite et composée par l'artiste de 41 ans, figure du rap français depuis les années 2000. Youssoupha, de son nom complet Youssoupha Mabiki Zola, est né le 29 août 1979 à Kinshasa, au Zaïre (aujourd'hui République démocratique du Congo). Son père est musicien, chanteur et homme politique, sa mère, d'origine sénégalaise.

A l'adolescence, Youssoupha s'installe à Béziers, puis à Paris et en banlieue. Après des études à la Sorbonne Nouvelle, le jeune homme se tourne vers la musique et monte avec deux amis le groupe des Frères Lumières. Il se fait connaître en enchaînant les premières parties de grands noms du rap UP comme 50 Cent, DMX ou Snoop Dog et sort son premier album solo en 2007, A chaque frère, dans lequel apparaissent des collaborations avec Diam's et Kool Shen. Sa carrière est lancée. Youssoupha participe à l'émission PopStars, sur M6, sort un deuxième album, Sur les chemins du retour en 2009, puis un troisième, Noir D**** en 2012. Suivront NGRTD, Polaroïd Experience et Neptune Terminus en 2015, 2018 et 2021.

Le mercredi 19 mai 2021, sur Twitter, le compte de l'Equipe de France de football dévoilait la liste des joueurs à participer à l'Euro 2021 et une chanson : Ecris mon nom en bleu, signée Youssoupha. Un joli coup de projecteur pour le rappeur, qui pourra (ou non ?) entendre son morceau chaque soir de match des Bleus. Un titre engagé pour la mixité et la tolérance, dans lequel Youssoupha scande : "Crie mon nom en bleu / Note le / Écris mon nom en bleu / Défendre les lignes et les frères d'armes / Et si ça peut le faire ça peut faire date / Ça vient des campagnes et des quartiers / Personne va s'écarter le camp sera gardé / Chaque blase est lourd de sens / C'est jour de chance..."

Le titre accompagnait, le 19 mai dernier, la révélation des 26 joueurs français sélectionnés par Didier Deschamps pour le championnat d'Europe, qui se déroule du 11 juin 2021 au 11 juillet 2021. Un hymne pour les Bleus signé Youssoupha qui s'inscrit dans la longue liste des chansons pour l'équipe de France de foot, après celles de Johnny Hallyday en 2002 avec Tous ensemble ou Herbert Léonard avec Viva les bleus en 1986. Mais la chanson divise et pourrait bien être remplacée par une autre dans les prochains jours...

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Si le choix de Youssoupha et de sa chanson Ecris mon nom en bleu a suscité un mouvement de colère dans les rangs du RN, notamment via Jordan Bardella pour qui "on a cédé à une partie racaille de la France", le rappeur n'en n'est pas à sa première polémique avec l'extrême droite. En 2009, Youssoupha a été attaqué par le polémiste Eric Zemmour pour injures et diffamation après que l'artiste l'ait traité de "con" dans une chanson. La Cour d'appel de Paris avait donné raison à Youssoupha, estimant que les propos en question "n'excédaient pas les limites admissibles en matière de liberté d'expression artistique". "Tous les gens aux discours racistes me font pitié. Leur monde n'existe plus", avait réagi le rappeur dans un entretien à l'AFP en septembre 2018.